Carburanti, ancora aumenti: gasolio a 2 euro al litro

Il prezzo del Gasolio ‘servito’ raggiunge i 2 Euro al Litro

Oggi si registrano aumenti significativi nei prezzi dei carburanti, con il gasolio ‘servito’ che ha raggiunto la cifra di 2 euro al litro. Anche i prezzi della benzina alla pompa sono in aumento. Questo incremento è dovuto alla recente chiusura del prezzo del Brent, il petrolio di riferimento per i compratori europei, sopra i 90 dollari al barile, una cifra che non si vedeva da metà novembre del 2022.

Spinta al Rialzo

La quotazione del Brent è stata spinta verso l’alto dalla decisione di Russia e Arabia Saudita di estendere fino alla fine dell’anno i tagli alla produzione di petrolio, che erano stati introdotti nel mese di giugno per sostenere i prezzi del greggio. Questo aumento ha avuto un impatto anche sui prezzi dei prodotti petroliferi raffinati, che sono aumentati in modo significativo per la quarta giornata consecutiva.

Effetti sui Carburanti

I prezzi dei carburanti alla pompa riflettono l’aumento deciso ieri da Eni, con il gasolio ‘servito’ che ora raggiunge i 2 euro al litro. Tuttavia, non ci sono stati movimenti significativi nei listini dei prezzi consigliati.

Possibile riduzione delle accise

L’aumento della quotazione del barile di petrolio suggerisce la possibilità di una riduzione delle accise, secondo il meccanismo introdotto nel 2007 e successivamente modificato con il Decreto Trasparenza del gennaio scorso. Questo meccanismo richiede che il prezzo del Brent in euro aumenti, sulla media del bimestre precedente, rispetto al valore di riferimento indicato nel Def. Tuttavia, al momento, le condizioni per una riduzione delle accise non sono soddisfatte.

Prezzi Attuali dei Carburanti

Secondo i dati forniti dagli operatori e elaborati dalla Staffetta, i prezzi dei carburanti alla pompa sono i seguenti

Benzina self service a 1,959 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,965, pompe bianche 1,947).

Diesel self service a 1,864 euro/litro (+2, compagnie 1,869, pompe bianche 1,852).

Benzina servito a 2,094 euro/litro (+2, compagnie 2,137, pompe bianche 2,008).

Diesel servito a 2,000 euro/litro (+1, compagnie 2,043, pompe bianche 1,914).

Gpl servito a 0,703 euro/litro (+2, compagnie 0,712, pompe bianche 0,691).

Metano servito a 1,396 euro/kg (-1, compagnie 1,405, pompe bianche 1,388).

Gnl 1,250 euro/kg (+9, compagnie 1,252 euro/kg, pompe bianche 1,248 euro/kg).

I prezzi dei carburanti sulle autostrade

Benzina self service 2,028 euro/litro (servito 2,276).

Gasolio self service 1,946 euro/litro (servito 2,203).

Gpl 0,843 euro/litro.

Metano 1,528 euro/kg.

Gnl 1,249 euro/kg.

(con fonte AdnKronos)

