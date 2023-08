Disperso in mare marinaio a Capo Figari in Sardegna: scontro tra barca e traghetto

🔊 Ascolta l'articolo

Segnalazione e dettagli sull’incidente

Le ricerche sono in corso al largo di Capo Figari in Sardegna per un marinaio disperso in mare dopo un incidente. La sala operativa della Guardia Costiera di Olbia ha ricevuto una segnalazione telefonica da una passeggera della Motonave Sharden, che stava viaggiando da Olbia a Livorno. La passeggera ha riferito che lei e altri passeggeri presenti sul ponte avevano assistito a una collisione tra una barca da pesca e il traghetto.

Intervento e dettagli sulle ricerche

La Guardia Costiera di Olbia e un rimorchiatore della Società Moby sono stati inviati sul posto per l’intervento. Una delle motovedette ha individuato un fuoco di segnalazione e si è diretta verso una barca a vela che aveva recuperato il comandante del peschereccio coinvolto nell’incidente. Il comandante ha riferito che la sua imbarcazione era affondata dopo la collisione con il traghetto e che un marinaio a bordo era disperso.

Ricerche in corso

Le ricerche sono attualmente in corso con la partecipazione di tre mezzi navali della Guardia Costiera, un rimorchiatore, una barca da pesca e un elicottero dell’Aeronautica Militare. L’obiettivo è individuare e recuperare il marinaio disperso al largo di Capo Figari.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati