Miracoloso salvataggio di una bimba caduta da un balcone a Torino

🔊 Ascolta l'articolo

Un giovane ragazzo salva una bimba caduta da un balcone afferrandola al volo

Un bambina di 5 anni è sopravvissuta dopo essere caduta dal quinto piano di un palazzo a Torino grazie all’atto eroico di un giovane che l’ha presa al volo, attutendone l’atterraggio. Il giovane che stava osservando la scena dalla strada è riuscito a intervenire rapidamente, afferrando la bimba al volo e riducendo l’impatto della caduta. La bimba, di nazionalità italiana, si trovava in casa con i suoi genitori al momento dell’incidente.

Stato di salute della bimba e del giovane

I carabinieri, giunti sul posto, hanno riferito che la bimba non ha lesioni apparenti, è lucida e in buone condizioni. Il giovane che ha compiuto l’atto eroico sta bene, ma per precauzione è stato trasportato al Centro Traumatologico Ortopedico (Cto) per ulteriori accertamenti.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati