Tra Fedez e Luis Sal volano gli stracci per esclusione Muschio Selvaggio

Nelle storie di Instagram, Fedez ha replicato a Luis Sal, esordendo con le parole: “Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile”. Ha poi aggiunto che la storia dell’egocentrismo che sfrutta Luis è vera solo fino a un certo punto e che il suo video in cui spiegava l’assenza di Luis non aveva l’intento di gettare fango su di lui, a differenza del video pubblicato da Luis oggi.

Nel video, Fedez fa diverse affermazioni rivolte a Luis Sal. Sostiene che Luis ha deciso di fondare una società insieme a lui due settimane prima di lasciarla e che successivamente ha richiesto 600.000 euro per la sua quota societaria, nonostante la società non valesse nemmeno la metà di quella cifra. Fedez afferma anche che Luis ha minacciato di raccontare la sua versione dei fatti se Fedez avesse parlato dell’abbandono del podcast da parte di Luis per dedicarsi ad altri progetti.

Fedez critica Luis per aver lasciato debiti nei suoi confronti e per non aver più pagato gli stipendi delle persone coinvolte nel podcast, che non sono multimilionarie come loro. Fedez sottolinea che gli impegni vanno onorati e che Luis non avrebbe dovuto impedire a lui di dare spiegazioni al pubblico. Inoltre, lo accusa di sfruttare la situazione per chiedere cifre elevate e di trattarlo come un bancomat.

Luis Sal ha dato la sua versione sulla fine della collaborazione legata al podcast Muschio Selvaggio, affermando che è stato Fedez a determinare la rottura. Secondo lui, il podcast è stato snaturato rispetto al progetto originale e il rapporto è andato in tilt dopo il Festival di Sanremo. Luis sostiene di doversi difendere legalmente e dalle accuse di Fedez, e dichiara di non voler partecipare a questo “giochino” orchestrato da Fedez.

La situazione tra i due sembra essere molto tesa, con versioni opposte sulle ragioni della fine della collaborazione nel podcast Muschio Selvaggio.

(con fonte AdnKronos)

