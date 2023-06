Giancarlo Giorgetti querela La Repubblica “Notizie infondate su visti Russia”

🔊 Ascolta l'articolo

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha preso la decisione di querelare il quotidiano La Repubblica per l’articolo intitolato “Visti facili per gli investitori russi con il si di Giorgetti”, al fine di difendere la sua reputazione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emesso una nota in cui si afferma che l’articolo e il titolo sono privi di fondamento, in quanto i ministri non hanno alcun ruolo nelle decisioni del comitato citato. Inoltre, l’articolo fa riferimento a fatti avvenuti in un periodo in cui Giorgetti non ricopriva più la carica di ministro dello Sviluppo economico, attualmente noto come Ministero dell’Innovazione e della Transizione Digitale (Mimit).

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati