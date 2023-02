Omicidio Ciatti, il latitante Bissoultanov condannato a 23 anni di carcere

Rassoul Bissoultanov, un cittadino ceceno, è stato condannato a 23 anni di reclusione dalla Corte di Assise di Roma per aver ucciso il 22enne Niccolò Ciatti fuori da una discoteca a Lloret de Mar in Spagna nel 2017. Bissoultanov è già stato condannato in Spagna a 15 anni di carcere in appello per questo crimine. Durante il processo, il pm ha descritto l’omicidio di Niccolò come “crudele” e ha chiesto la condanna all’ergastolo per omicidio volontario. Bissoultanov è stato arrestato per la prima volta in Spagna nel 2017, ma è stato rilasciato tre anni e dieci mesi dopo. È stato poi arrestato in Germania su mandato di cattura internazionale e successivamente estradato in Italia. La Corte di Assise di Roma lo ha rimesso in libertà nel dicembre 2021, ma questa decisione è stata annullata dalla Cassazione. Ma intanto il ceceno era già tornato in Spagna, la scorsa estate e dopo la condanna a 15 anni, confermata anche dalla Corte d’Appello spagnola, Bissoultanov ha fatto perdere le sue tracce ed è ancora latitante.