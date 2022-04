Mobilità sostenibile, E-Gap sigla una partnership con Eataly

E-Gap, servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on demand, annuncia l’avvio di una partnership con Eataly per incentivare la diffusione della mobilità sostenibile. L’accordo prevede, tra le altre cose, la consegna di un voucher E-Gap del valore di 20 euro ai clienti Eataly che ne faranno richiesta e anche la fornitura di un kit spesa Eataly ai clienti che richiederanno il servizio di ricarica. Le iniziative riguarderanno le quattro città italiane in cui il servizio di E-Gap è già attivo e in cui sono presenti gli store Eataly (Roma, Milano, Torino e Fico Eataly World a Bologna).

Presso gli infobox di questi store sarà posizionata una targa con apposito QR code che consentirà ai clienti Eataly di richiedere la ricarica in omaggio. Saranno inoltre previste giornate dedicate alla ricarica gratuita presso i parcheggi di Eataly Roma, Eataly Torino e di Fico Eataly World, il parco tematico sul cibo a Bologna.

“La partnership con Eataly, eccellenza internazionale nell’ambito eno-gastronomico che ha tra i propri valori fondanti la sostenibilità, mette a disposizione dei clienti degli store tutti i vantaggi che offre il nostro servizio e si inserisce pienamente nella nostra strategia aziendale, volta allo stesso tempo a fornire quante più comodità possibili agli attuali clienti E-Gap e anche a incentivare l’uso dell’auto elettrica tra i potenziali clienti, mostrando l’accessibilità e la facilità di utilizzo della ricarica on demand”, ha dichiarato Francesco De Meo, Head of Marketing di E-Gap.