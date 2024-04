🔊 Ascolta articolo -

Il caldo anomalo porterà temperature estive nel weekend, ma un cambiamento è in vista con l’arrivo di temporali e grandinate

Questo weekend sarà caratterizzato da un’anticipazione estiva grazie all’anticiclone Narciso, che porterà punte di 30 gradi nei fondovalle alpini e nelle zone interne delle Isole Maggiori. La rimonta decisa dell’anticiclone subtropicale dal Sahara, con temperature fino a 45°C, si estenderà verso l’Italia e oltre, raggiungendo addirittura la Polonia con valori eccezionali.

In Italia, le temperature saliranno in modo insolito anche in montagna, con lo zero termico a 4200 metri, un dato tipico di luglio. A 2000 metri, avremo quasi 20 gradi, dopo le abbondanti nevicate della scorsa settimana. Le temperature massime toccheranno i 24-25°C lungo le coste, mentre punteranno fino a 30°C nei fondovalle alpini e nelle zone interne.

Dal punto di vista meteorologico, oltre al caldo insolito, si prevedono nubi isolate lungo la dorsale appenninica nelle prossime ore. Tra domenica pomeriggio e lunedì mattina, le velature aumenteranno verso il Nord-Ovest, portando anche una carica di sabbia del deserto che renderà le nubi più dense lunedì.

Tuttavia, è atteso un cambiamento repentino a partire da lunedì sera: l’anticiclone Narciso crollerà, aprendo la strada a una perturbazione atlantica associata ad aria più fredda e instabile. Questo contrasto con l’aria calda accumulata porterà temporali, grandinate e raffiche di vento martedì 9 aprile.

Dettaglio del Meteo:

Domenica 7:

Nord: Clima estivo con 26-30°C.

Centro: Soleggiato e caldo, 28-30°C in Sardegna.

Sud: Tempo bello e caldo con punte di 30°C.

Lunedì 8:

Nord: Nubi in aumento verso il Nord-Ovest, clima ancora caldo con 26-30°C.

Centro: Soleggiato e caldo, 28-30°C in Sardegna.

Sud: Tempo bello e caldo con punte di 30°C.

Tendenza

Da martedì, arrivo di un ciclone con temporali, grandinate e instabilità generale.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)