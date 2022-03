Philips in linea per il raggiungimento degli obiettivi Esg

Ben 1,7 miliardi vite migliorate grazie ai prodotti, ai servizi e alle soluzioni per la salute e la cura della persona, il 16% delle vendite di soluzioni basate su economia circolare e la confermata carbon neutrality nelle operazioni. Royal Philips, azienda attiva nel settore dell’Health Technology, rende noti i principali risultati Esg (ambientale, sociale e di governance) raggiunti nel 2021.

“La nostra mission è quella di migliorare la salute e il benessere delle persone con soluzioni innovative in grado di fare la differenza, operando in modo responsabile e sostenibile – ha affermato Frans van Houten, Ceo di Royal Philips – Sono orgoglioso che Philips abbia mantenuto gli impegni presi in ambito Esg, tra cui il raggiungimento di 1,7 miliardi di persone, di cui 167 milioni nelle comunità svantaggiate, grazie ai nostri prodotti, servizi e soluzioni. Motivati dalla creatività e dalla dedizione delle nostre persone in tutto il mondo, continueremo ad alzare l’asticella, per noi stessi e per i nostri partner lungo l’intera catena del valore”.