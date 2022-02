Covid Italia, 40.948 contagi e 193 morti: i dati per regione 25 febbraio

Sono 40.948 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 193 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 440.115 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività pari al 9,3%.

Calano i pazienti in terapia intensiva, che sono 799 in totale e 40 in meno di ieri e i ricoverati con sintomi, complessivamente 11.706 e 419 in meno di ieri.

I DATI DALLE REGIONI

CAMPANIA – Sono 3.536 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 25 febbraio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9 morti, di cui uno avvenuto in precedenza. In Campania sono 54 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, e 830 quelli nei reparti di degenza.

LAZIO – Sono 5.029 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 25 febbraio, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Otto i decessi. In particolare “su 14.660 tamponi molecolari e 35.975 tamponi antigenici per un totale di 50.635 tamponi, si registrano 5.029 nuovi casi positivi (-332), sono 8 i decessi (-9), 1.494 i ricoverati (-59), 134 le terapie intensive (-6) e +12.931 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.276”, sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.857 contagi i contagi in Emilia-Romagna oggi, 25 febbrai, secondo il bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 20.363 tamponi, di cui 9.573 molecolari e 10.790 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 14%. Si registrano 18 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 85 (-10 rispetto a ieri, pari al -10,5%), l’età media è di 63,8 anni. Sul totale, 42 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 65,7 anni), il 49,4%; 43 sono vaccinati con ciclo completo (età media 61,7 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.488 (-76 rispetto a ieri, -4,9%), età media 74,3 anni. Le persone complessivamente guarite sono 5.742 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.124.185.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 687 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 decessi. Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.599 tamponi molecolari sono stati rilevati 264 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,72%. Sono inoltre 6.166 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 423 casi (6,86%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 250. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella 40-49 (16,89%), seguita dalla 30-39 (14,99%) e dalla 50-59 anni (14,41%).

I decessi complessivamente sono pari a 4.765, con la seguente suddivisione territoriale: 1.164 a Trieste, 2.276 a Udine, 906 a Pordenone e 419 a Gorizia. I totalmente guariti sono 281.291, i clinicamente guariti 287, mentre le persone in isolamento risultano essere 20.384. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 306.992 persone.

PIEMONTE – Sono 1.948 nuovi contagi da coronavirus comunicati oggi, 25 febbraio, in Piemonte, secondo i dari del bollettino della Regione. Registrati 12 morti, mentre i tamponi eseguiti sono stati 41.412, di cui 35.992 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-4 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.016 (-56 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 46.901.

VALLE D’AOSTA – Sono 42 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 febbraio 2022 in Valle d’Aosta, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un nuovo decesso. I nuovi casi di positività in Valle d’Aosta portano il totale complessivo delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 31.344. I positivi attuali sono 1403 di cui 1368 in isolamento domiciliare, 31 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva. I guariti totali sono oggi 29.422, in aumento di 62 unità rispetto a ieri. I casi testati sono 127.912 mentre i tamponi finora effettuati sono 465.865. Con il decesso segnalato oggi salgono a 519 le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio emergenza e risultate positive al Covid.

TOSCANA – Sono 2.587 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 25 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato su Telegram dal governatore Eugenio Giani. Registrati altri 32 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 2.587 su 26.080 test di cui 7.609 tamponi molecolari e 18.471 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,92% (51,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 8.641.227 di cui 2.279.919 dosi booster. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 805.076 (94,7% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 36.544, -5,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 922 (41 in meno rispetto a ieri), di cui 65 in terapia intensiva (4 in meno).

PUGLIA – Sono 3.437 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 25 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi per provincia – Provincia di Bari: 855; Provincia di Bat: 249; Provincia di Brindisi: 317; Provincia di Foggia: 521: Provincia di Lecce: 1.019; Provincia di Taranto: 447; Residenti fuori regione: 21; Provincia in definizione: 8. Sono 82.345 le persone attualmente positive in Puglia. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 674. In terapia intensiva, i malati sono 39.

ABRUZZO – Sono 1.293 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 febbraio 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I nuovi casi di positività portano il totale in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 260997. Dei positivi odierni, 697 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 79enne della provincia di Teramo e di una 58enne della provincia di Chieti) e sale a 2947. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 187.888 dimessi/guariti (+902 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 70162 (+388 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 14684 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 415 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 14 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 69733 (+389 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

BASILICATA – Sono 501 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 febbraio 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 3.251 tamponi (molecolari e antigenici). Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Sono state registrate 613 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 117 (+4) di cui 2 in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.700.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 880 somministrazioni. Finora 466.973 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,4 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 435.817 hanno ricevuto la seconda (78,8 per cento) e 335.688 sono le terze dosi (60,7 per cento), per un totale di 1.238.478 somministrazioni effettuate. Le fasce di età con la maggiore copertura nell’ordine sono 70-79 anni (prima dose 99,99%; seconda 96,8%; terza 89,2%), 60-69 anni (prima dose 98,1%; seconda 93,8%; terza 82,2%), over 80 (prima 96,2%; seconda 93,4%; terza 85,5%) e 16-19 anni (prima 92,6%; seconda 82,7%; terza 52,2%).

