LIVE Quirinale: 4° Giorno, ore 11, partita la conta

Da oggi dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) più semplice eleggere il successore di Sergio Mattarella, attuale Presidente della Repubblica con mandato in scadenza. Il quorum dopo le prime tre votazioni oggi scende: da 673 si va 505, ovvero la maggioranza assoluta dei votanti. Tante le manovre dei leader politici ma ancora all’orizzonte non si vede alcuna quadra, per un accordo che coinvolga il maggior numero di consensi. Per carità, tutto è possibile, in politica come in altri ambiti… Si parte quindi alle ore 11 con il 4° voto. (Timeline in basso)

———– AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE VOTO E DICHIARAZIONI ————-

VIDEO DIRETTA DALLA CAMERA QUARTO GIORNO DI VOTO

TIMELINE – ore 09,00: Partito vertice del Centrodestra alla Camera

E’ partito alla Camera dei Deputati, negli uffici della Lega, il vertice di Centrodestra. Presenti Salvini, Meloni, Tajani, Toti, Cesa e Lupi.

ore 08,45: Salvini ai cronisti “Alla sinistra non va mai bene nessuno”

“Ritenevo e ritengo Draghi prezioso ma a Palazzo Chigi; detto questo noto che a sinistra non va bene mai nessuno. Continuiamo a far proposte serie… Vedremo” dice Matteo Salvini ai cronisti.

ore 07,00: Oggi 4° giorno di voto, il primo con quorum a 505

Si riparte alle ore 11 per l’elezione del Capo dello Stato. Oggi il quorum scende dai 673 di ieri a 505 voti, per avere l’elezione del Presidente della Repubblica. Ma da una prima analisi mattutina, sembra che neppure oggi si andrà a segno e si prevede una nuova fumata nera.

I NUMERI PER ELEGGERE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

La figura del capo dello Stato ricopre un ruolo cardine nell’ordinamento italiano. Per questo motivo il costituente ha previsto che le forze politiche coinvolte si impegnino per trovare un nome che sia il più possibile condiviso.

Per poter eleggere il Capo dello Stato nei primi tre scrutini, il legislatore ha previsto che sia necessaria una maggioranza “qualificata” dei 2/3, ovvero 673 voti sui 1009 disponibili (Senatori, Senatori a vita, Deputati e Delegati regionali). Dal quarto scrutinio in poi invece basterà la maggioranza assoluta dell’Assemblea, quindi 505 voti su 1009. Al momento non sembra esserci una maggioranza qualificata in grado di esprimere nei primi tre scrutini il nome dell’inquilino del Quirinale (tutto però può sempre accadere se le forze politiche in campo dovessero tra oggi e domani raggiungere un accordo). Sicuramente sarà più semplice dalla quarta votazione, anche per stare al riparo da gli eventuali franchi tiratori che non sono mai mancati, ma senza accordo gli schieramenti canonici tra centrodestra e centrosinistra, non hanno comunque da soli la maggioranza assoluta.

Partita dunque ancora aperta. In basso nella timeline di oggi tutte le novità per avere un quadro completo di come evolverà questa elezione del 13esimo presidente della Repubblica italiana.

(fonte Openpolis)

PARTITI POLITICI E GRANDI ELETTORI

I grandi elettori espressi da ogni forza politica attualmente

MOVIMENTO CINQUE STELLE 234

LEGA 212

PARTITO DEMOCRATICO 153

FORZA ITALIA 137

MISTO 116

FRATELLI D’ITALIA 63

ITALIA VIVA 45

CORAGGIO ITALIA 23

LIBERI E UGUALI 12

AUTONOMIE 8

CIVICHE – REGIONALI 3

UDC 2

