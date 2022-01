Covid Brasile: niente Carnevale anche quest’anno a Rio

Per il secondo anno consecutivo è stato cancellato in Brasile il Carnevale di Rio de Janeiro, a causa della pandemia di covid-19. Il sindaco Eduardo Paes ha annunciato la decisione sui social media dopo aver incontrato i rappresentanti dei gruppi che organizzano il Carnevale.

Più di tre milioni di persone hanno festeggiato per quattro giorni nelle strade di Rio nel 2020, l’ultima volta che si è tenuto il Carnevale. Secondo il sindaco non è pensabile poter organizzare nuovamente l’evento tenendo conto delle restrizioni anti contagio. Per ora rimangono previste le parate carnevalesche di febbraio e marzo al Sambodromo, dove è più facile controllare il rispetto delle misure anti contagio.

Il Brasile è uno dei paesi più colpiti dalla pandemia con oltre 22 milioni di contagi e circa 618mila morti, secondo numero di decessi dopo gli Stati Uniti. Circa il 70% della popolazione è ora pienamente vaccinato, ma i contagi hanno ripreso a salire dopo l’arrivo della variante omicron.

(AdnKronos)

