PMI indebitate per 25 miliardi: nel 2021 le richieste d’aiuto a Legge3.it sono cresciute del 71%

“Il sovraindebitamento ormai è all’ordine del giorno, necessaria più educazione finanziaria e promozione della Legge 3/2012, che può salvare vite”. La situazione italiana raccontata nel libro “Legge 3 del 2012. Storie di ordinario sovraindebitamento

Gli italiani continuano a soffrire sotto la morsa dei debiti, complice la crisi economica portata dal covid che ciclicamente torna ad acuirsi. Secondo gli ultimi dati dell’ABI, l’Associazione bancaria italiana, le PMI italiane sono indebitate per un valore complessivo di almeno 25 miliardi di euro. Somme che, nella maggior parte dei casi, non possono essere restituite e che continuano a crescere sotto il peso degli interessi.

Uno scenario confermato anche da Legge3.it, società fondata da Gianmario Bertollo, che da anni aiuta privati e imprenditori ad uscire da situazioni di sovraindebitamento, che nel 2021 ha registrato un incremento del 71% delle richieste di aiuto, con 535 pratiche attualmente in lavorazione ed altre 20 in attesa di giudizio.

“Purtroppo, il momento è molto delicato e sono davvero tanti gli imprenditori che stanno vedendo la propria attività soffrire e i propri profitti svanire. Questo li porta a contrarre altri debiti, per riuscire a saldare i precedenti o per fare nuovi investimenti, cercando di recuperare la situazione, ma così si entra in una spirale senza fine. – Commenta Gianmario Bertollo, fondatore di Legge3.it – Appare evidente che nel nostro paese ci sia una generale mancanza di educazione finanziaria, che potrebbe evitare che così tante persone contraggano debiti così importanti e le aiuterebbe a prendere scelte più oculate ed economicamente più vantaggiose. Un altro grande problema è che a 10 anni dalla sua emanazione ancora si parla troppo poco della Legge numero 3 del 2012, che continua ad essere una sconosciuta ai più”.

Emanata negli anni subito successivi allo scoppio della crisi economica mondiale scoppiata nel 2008, questa legge introduce degli strumenti normativi che consentono di uscire da situazioni di sovraindebitamento, a patto che si rispettino determinati requisiti. Grazie alla Legge 3/2012, il debitore può vedere stracciato parte del suo debito, restituendo l’importo restante con un piano di rientro sostenibile, basato sulle sue reali possibilità economiche e tenendo conto delle spese necessarie a condurre uno stile di vita dignitoso.

“Uno strumento così potente ed importante, eppure così poco promosso. Pensate che utilizzando questa legge, solo i nostri referenti hanno fatto stralciare oltre 39 milioni di euro di debiti per 80 persone in tutta Italia. Per questo ho deciso di pubblicare un nuovo libro sul tema: ‘Legge 3 del 2012. Storie di ordinario sovraindebitamento’, per Mediolanum Editori, in cui racconto l’Italia indebitata ed entro nel dettaglio degli strumenti introdotti dalla Legge 3/2012 e delle successive modificazioni. Ho scelto di riportare anche dei casi concrei che ho seguito, sempre nel rispetto della privacy delle persone coinvolte, poiché credo che sia un argomento importante, che deve arrivare a tutti, anche a chi mastica poco di legge o economia, e gli esempi sono il modo migliore. L’auspicio è che, vista la tragica situazione che stiamo vivendo, il Governo decida di fare qualcosa, promuovendo in prima persona la legge, e introducendo queste nozioni tra quelle insegnate nelle scuole dell’obbligo” conclude Bertollo.