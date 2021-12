Serie A: Roma-Sampdoria, giallorossi stoppati dai blucerchiati 1-1

Parità all’Olimpico tra Roma e Sampdoria, 1-1 il risultato finale, valido per la diciannovesima giornata di Serie A. I padroni di casa perdono l’occasione di agganciare la Juventus a 34 punti in classifica. Dopo un primo tempo con un solo tentativo giallorosso di passare in vantaggio, con Abraham di testa ma altissimo sulla traversa, il risultato si sblocca nella ripresa, con Shomurodov che al 72′ trova un pallone vagante in area e segna nell’angolino in basso a sinistra. Vantaggio che dura poco, perché all’80’ Gabbiadini trova la porta libera dopo un rimbalzo e pareggia. Per i ragazzi di Mourinho i punti in classifica sono ora 32.

