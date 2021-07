Euro 2020: Danimarca in semifinale, battuta Repubblica Ceca 2-1

La Danimarca batte la Repubblica Ceca per 2-1 nei quarti di finale di Euro 2020 e si qualifica per le semifinali. A Baku, la selezione danese si impone con le reti di Delaney (5′) e Dolberg (42′). Inutile, per i cechi, la rete di Schick che dimezza le distanze al 49′.

La Danimarca sblocca il risultato al 5′, su un corner assegnato dal guardalinee tra le proteste della Repubblica Ceca. Delaney è libero di incornare a centro area e di schiacciare la palla che diventa imprendibile per Vaclik: 1-0. I cechi hanno la miglior chance per pareggiare al 22′, dopo un errore in disimpegno di Schmeichel. Holes si presenta davanti al portiere danese, che rimedia e devia in corner.

Le accelerazioni della Danimarca sono sempre pericolose e l’ennesima verticalizzazione, al 42′, produce il raddoppio. Vestergaard innesca Maehle, che pennella un cross di esterno destro. Braithwaite manca l’appuntamento col tap-in sul primo palo, ma c’è Dolberg: botta al volo, palla in rete e 2-0. La Repubblica Ceca riapre il match in apertura di ripresa con il quinto gol di Schick nel torneo.

Il centravanti al 49′ è abile a mettere il piatto sul traversone di Coufal: palla a fil di palo, 2-1. La partita si infiamma, i cechi cercano la rimonta ma faticano a trovare varchi. La Danimarca riparte con folate travolgenti e crea almeno un paio di chance per calare il tris. Il gol della sicurezza non arriva, il bunker di Schmeichel regge: Danimarca in semifinale, appuntamento il 7 luglio a Wembley contro Ucraina o Inghilterra.