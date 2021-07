L’astrologia può essere considerata una scienza?

Una delle domande che ci si pone più spesso tra gli appassionati di stelle e previsioni sul futuro è quella relativa alla veridicità dell’astrologia. Anche le persone meno scettiche, infatti, tendono a chiedersi spesso quale sia il rapporto tra la vita degli esseri umani e la posizione degli astri e, di conseguenza, quanto ci sia di vero negli oroscopi. L’astrologia, in sostanza, può essere considerata una scienza esatta? E qual è la differenza tra astronomia e astrologia?

Astrologia, ieri e oggi



Fonte: Pixabay

L’astrologia è una disciplina dalle origini antichissime, basata sull’idea che attraverso l’osservazione degli astri e della loro posizione sia possibile prevedere il futuro degli esseri umani. Come spiegato su https://www.macrolibrarsi.it/, in Occidente le prime testimonianze relative a una conoscenza di tipo astrologico possono essere fatte risalire all’Antica Mesopotamia e, in particolare, ai Sumeri, ai Babilonesi e ai Caldei. I Sumeri, infatti, avevano già uno zodiaco basato sulle eclissi lunari, sulla base del quale erano raggruppati i 12 segni zodiacali. Se in passato l’astrologia aveva un ruolo così importante per le popolazioni era soprattutto perché le civiltà più antiche non avevano sufficienti conoscenze scientifiche che gli permettessero di spiegare i fenomeni che osservavano, così da essere più inclini a trovare una spiegazione nella magia o nelle credenze popolari. Oggi, però, nonostante i numerosi cambiamenti a livello sociale e le grandi scoperte scientifiche, gli oroscopi continuano a riscuotere un enorme successo tra la popolazione, anche solo come passatempo. Ad avere una sezione dedicata all’oroscopo, infatti, sono quasi tutte le riviste, i programmi televisivi della mattina, ma anche i prodotti di intrattenimento. Un esempio è rappresentato da Astro Magic, uno dei giochi disponibili su https://casino.netbet.it/, in cui il tema dell’oroscopo è affiancato a quello della magia, sia nei simboli principali che nell’ambientazione, in cui vi è un forte richiamo al tema del mistero e dell’ignoto.

Astrologia e astronomia: differenze



Fonte: Pixabay

Quando si parla di astri e pianeti, si tende a fare ancora molta confusione tra l’astrologia e l’astronomia, due discipline in parte simili, ma dagli obiettivi completamente diversi. A differenza degli astrologi, infatti, gli astronomi si occupano dello studio dei pianeti, delle stelle, delle galassie e dell’universo dal punto di vista fisico. L’oggetto di studio è simile, quindi, ma l’astronomia si basa su una conoscenza di tipo scientifico, e per questo più affidabile rispetto alle conoscenze su cui si basa l’astrologia. Come spiegato su https://www.passioneastronomia.it/, inoltre, la fisica sarebbe facilmente in grado di smentire il principio su cui si basa l’astrologia: secondo la legge dell’attrazione, infatti, tale forza tende a diminuire sulla base del quadrato della distanza. In altre parole, è davvero difficile, se non impossibile, che i pianeti possano avere un qualche tipo di influenza sulla vita privata di singoli individui. Per quanto sia basata su princìpi impossibili da dimostrare scientificamente, l’astrologia continua a essere per molti un piacevole passatempo e, in alcuni casi, le previsioni possono rivelarsi anche corrette.

L’astrologia, quindi, non può di certo essere considerata una scienza esatta: a ricoprire questo ruolo, infatti, ci pensa già l’astronomia.

