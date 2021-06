Un grosso incendio si è sviluppato nella stazione di Elephant and Castle, nella parte meridionale di Londra. “Abbiamo impegnato 10 autopompe e 70 pompieri e abbiamo ricevuto quasi 50 telefonate al numero di emergenza. Per favore evitate l’area”, si legge in un tweet dei vigili del fuoco, che sono intervenuti in forze.

(AdnKronos)

