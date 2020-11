Non solo Black Friday: il risparmio e il web, un binomio consolidato

Il “Black Friday”, ormai, si sa, ha rivoluzionato l’essenza dei consumi mondiali.

L’iniziativa, di matrice americana – nata per festeggiare il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento – è poi infatti sbarcata in tutto il mondo, Italia compresa, grazie agli sconti, temporanei, offerti su un’ampia gamma di prodotti, che vanno dall’abbigliamento alla tecnologia, fino ad approdare, in ambito web, all’e-commerce e all’entertainment.

Due settori, questi ultimi, non nuovi alle scontistiche e alle promozioni, un traino essenziale per la vitalità dell’e-commerce e per la diffusione dei servizi via Internet, con particolare riferimento ai casinò virtuali, al betting, oltre che agli operatori di TV in streaming.

Se il primo settore citato (l’e-commerce) in generale, ha già visto infatti, almeno nel Belpaese, un picco di incremento di oltre 18 punti percentuali (dati Istat, 2019), vero è che anche l’entertainment multimediale sta registrando un sostanzioso trend di crescita (secondo le stime di PwC Italia questo aumenterà di 4 punti percentuali tra il 2018 e il 2023).

Di certo si tratta di una crescita sostenuta, negli anni, per entrambi i settori, anche dal fattore promozionale, a prescindere dal Black Friday.

Nel caso degli acquisti web le iniziative di marketing sono infatti attive anche in altri periodi dell’anno, come gli sconti e le spese di spedizione gratuite, o come l’opzione “Prime” di Amazon, che garantisce in più, agli abbonati, anche un servizio di video on demand.

In questo caso, dall’e-commerce all’entertainment il passo è breve: anche società di streaming TV come Netflix, propongono infatti agli utenti periodi di prova gratuiti, di solito mensili, prima della sottoscrizione dell’abbonamento.

Allo stesso modo, in termini promozionali, seppur con delle diverse modalità, funzionano i bonus dei casinò online, sempre e comunque votati alla prova del servizio e alla fidelizzazione dell’utente: questi ultimi, in particolare, sono attrattivi perché, dopo la registrazione, garantiscono bonus di benvenuto – dietro un importo minimo di deposito – ma anche “bonus gratis” – altrimenti detti “senza deposito” – nonché giri gratis – i cosiddetti “Freespins”- o bonus di rimborso, denominati “Cashback”.

Che dire poi dell’ampio panorama delle scommesse?

Se uno degli operatori più accreditati, Sisal Matchpoint, ha risposto al “Black Friday” con ben quattro giorni di promozioni consistenti in quote maggiorate fino al 50 per cento, vero è che i principali book legali attraggono da sempre gli appassionati di sport a colpi di promozioni, dagli “welcome bonus” ai bonus sul primo deposito, passando per le “perdenti”.

Tutte queste iniziative stanno di certo facendo da volano al ruolo di Internet in campo di compravendite o sottoscrizione di servizi: in generale si parla di una crescita di 26 punti percentuali nel 2020, rispetto ai periodi precedenti, come hanno rivelato i dati dell’Osservatorio B2c.

(AS)

