Champions League: come sarà questa stagione per le italiane?

Analizziamo uno per uno i gruppi delle italiane, sorteggiate per la fase a gironi della Champions League 2020/21. Ecco cosa pensano i bookies dei club del bel paese e delle rispettive avversarie di Atalanta, Inter, Lazio e Juventus

Champions, gruppo D: Atalanta-Ajax, in quota duello da brividi dietro il Liverpool

ROMA – Liverpool davanti a tutti, Atalanta e Ajax sgomitano per un posto agli ottavi. Le quote sul gruppo D di Champions League premiano la squadra di Klopp, nettamente la favorita per la vittoria del girone: sul tabellone 888sport.it si gioca a 1,23, davanti a Gasperini e i suoi, la cui impresa pagherebbe 7,00. Poco più in alto i Lancieri, a 9,00, per i danesi del Midtjylland l’offerta arriva a 51.

Champions, gruppo F: vola il Dortmund, Lazio seconda nelle previsioni dei bookie

ROMA – Sorteggio di lusso per la Lazio in Champions League: i biancocelesti giocheranno la prima fase nel gruppo F, insieme a Borussia Dortmund, Zenit e Club Brugge, e conquistano un posto d’onore nelle previsioni dei bookmaker. Nelle scommesse sulla squadra che vincerà il gruppo, riporta Agipronews, il Dortmund è prevedibilmente la favorita, a 1,85, con Inzaghi e i suoi che si prendono il secondo posto sul tabellone Snai, a 2,85. Più in salita i russi, a 6,00, mentre i belgi sono a 15.

Champions, gruppo B: Real-Inter, testa a testa per il primo posto del girone

ROMA – Il Real Madrid parte meglio, ma l’Inter è in agguato nel gruppo B. Questo il responso dei bookmaker dopo il sorteggio di Champions League, con i nerazzurri inseriti nel girone insieme a Blancos, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Dontesk. È la squadra di Zidane la favorita per il primo posto secondo gli analisti Snai: la leadership al termine della prima fase , riporta agipronews, vale 1,80, con Conte e i suoi subito dietro a 2,70. La sorpresa tedesca pagherebbe 8,00, per gli ucraini l’offerta è a 15.

Champions, gruppo G: c’è il Barça per la Juventus, per i bookmaker il girone è di Messi

ROMA – Nove anni dopo l’ultima volta, Cristiano Ronaldo e Leo Messi torneranno ad affrontarsi in Champions League. Il girone G si accende con la sfida tra Juventus e Barcellona, sorteggiate insieme alla Dynamo Kiev e al Ferencváros, e nelle previsioni dei betting analyst il primo punto è a favore dell’argentino. Nelle scommesse sulla squadra vincitrice del gruppo, il Barcellona è favorito a 1,70 sul tabellone 888sport.it, con i bianconeri a inseguire a 2,35. Fuori gioco le altre concorrenti, con gli ucraini a 31,00 e gli ungheresi addirittura a 71,00.

(Dati e quote fornite da Agipronews)