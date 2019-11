Serie A, zona Champions: salgono quotazione della Lazio

ROMA – Su Juve e Inter i dubbi sono praticamente a zero, il Napoli dovrebbe farcela a recuperare nonostante l’ennesimo passo indietro in campionato. A conti fatti, stando alle valutazioni degli analisti Snai, resta libera solo una piazza per la prossima Champions League e la favorita ad aggiudicarsela, per il momento è la Lazio. Gli uomini di Inzaghi hanno centrato, seppure in extremis, la quinta vittoria di fila in Serie A, restando soli al terzo posto in attesa che il Cagliari recuperi contro il Lecce: nella scommessa su chi arriverà tra le prime quattro a fine campionato, dopo la Juve (senza quota), l’Inter (a 1,01) e il Napoli (che vale 1,65), i biancocelesti sono la squadra con più chance di entrare nel quartetto, dati a 2,00, riferisce Agipronews. Li segue a breve giro la Roma, pure in un ottimo momento e piazzata a 2,20, assieme all’Atalanta, che ha perso contro la Juve, ma resta ancora vicina, a meno tre dal quarto posto.