Albania: Terremoto, al momento 18 persone trovate senza vita

Aggiornamento ore 18,45 – Sale ancora il bilancio delle vittime del terremoto avvenuto questa notte in Albania. Al momento sono diciotto le persone recuperate senza vita dalle macerie degli edifici crollati. Si continua a scavare in cerca di superstiti.

Cresce di ora in ora il numero di morti del terremoto che ha colpito questa notte l’Albania. Una forte scossa di magnitudo 6.4, che è stata registrata alle 2.54 (le 3.54 in Italia), che è stato avvertito molto nitidamente anche nel nostro paese, soprattutto in Puglia, dove in molti si sono riversati per strada per paura di eventuali crolli. Il sisma ha avuto come epicentro nelle vicinanze di Durazzo e quindi molto vicino alle coste italiane, con un ipocentro relativamente basso, 20 km, motivo per il quale la propagazione è stata maggiore.

12 i morti ma si teme bilancio possa salire

I morti al momento sono 12, ma purtroppo il bilancio è destinato a salire. Tante secondo i soccorritori, le persone ancora sotto le macerie e si sta cercando di fare in fretta per poterne salvare il maggior numero possibile. Oltre 400 i feriti già ricoverati in varie strutture ospedaliere. Crolli un po’ ovunque nelle vicinanza dell’epicentro. In Italia come dicevamo, è stata la Puglia ad avere sentito maggiormente il movimento tellurico. Successivamente si sono registrate vari scosse di assestamento le più forte delle quali hanno avuto come magnitudo 5,3 e 5,1 gradi della scala Richter. Oltre a Durazzo, le città maggiormente interessate dai crolli sono Lezha e Thumane

Italia pronta a dare sostegno

L’Italia, ha detto il nostro premier Giuseppe Conte, è pronta a dare sostegno e aiuto all’Albania: squadre Usar e Vigili del fuoco, sono state autorizzate a intervenire sui luoghi del sisma, così come personale della Protezione Civile e Croce Rossa.