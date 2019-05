Buone notizie da Napoli: Noemi è fuori pericolo, piccola ferita nell’agguato del 3 maggio respira da sola

Una buona notizia da Napoli: la piccola Noemi, ferita durante l’agguato avvenuto a Napoli il 3 maggio scorso, e ricoverata in gravissime condizioni al Santobono del capoluogo partenopeo, ora respira da sola senza ausili, si alimentata autonomamente ed è vigile e cosciente e i medici del nosocomio napoletano hanno dichiarato che la piccola ora non è più in pericolo di vita. La prognosi è finalmente sciolta e il prossimo bollettino medico sulle condizioni di Noemi, sarà emesso tra una settimana.