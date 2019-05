GdF Roma: 18 arresti, sgominata organizzazione di narcotrafficanti

Operazione “RE MIDA” – Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo – nel Lazio e in Calabria – un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del locale Tribunale nei confronti di 18 persone, appartenenti a un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con base nella Capitale.

Coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno smantellato uno strutturato sodalizio radicato nel quartiere di Montespaccato, capeggiato da SGAMBATI Costantino (classe 1977), personaggio emergente nel panorama criminale romano, collegato a esponenti di note consorterie di stampo mafioso, rispetto alle quali era divenuto un importante canale di distribuzione di droga.

In tale contesto sono emerse, tra l’altro, relazioni intessute dal protagonista della vicenda con esponenti della cosca “BELLOCCO” di Rosarno (RC), come dichiarato da due collaboratori di giustizia, e con il pregiudicato DE GIORGI Renato (classe 1968), di origini brindisine, vicino al clan “COLUCCIA”, articolazione territoriale della Sacra Corona Unita egemone in provincia di Lecce. La caratura criminale di SGAMBATI è testimoniata dal sequestro, operato dalle Fiamme Gialle nel mese di marzo 2016, di un vero e proprio “arsenale”, individuato dopo alcuni giorni di pedinamento di MEZZATESTA Daniele (classe 1978), suo uomo di fiducia. In quell’occasione erano state rinvenute 20 armi da fuoco (tra cui Kalashnikov, fucili a canne mozze e a pompa, mitragliatori Skorpion e silenziatori), 6 kg di esplosivo ad alto potenziale, 5 detonatori e un giubbotto antiproiettile, nonché circa 73 kg di cocaina e 140 kg di hashish.

Le indagini, che si sono protratte per lungo tempo al fine di ricostruire la struttura della gang, hanno consentito la compiuta identificazione degli altri associati, gli odierni catturandi DI GIOVANNI Ugo (classe 1977), SGAMBATI Andrea, fratello di Costantino, (classe 1973), BRUNO Stefano (classe 1968), FANELLI Marco (classe 1981), SCOGNAMIGLIO Davide (classe 1985) e SIGISMONDI Mattia (classe 1994), cui il dominus aveva affidato il compito di gestire le aree di spaccio, trasportare e custodire il narcotico, recuperare i crediti insoluti a fronte di pregresse cessioni di stupefacente.

SGAMBATI esercitava nei confronti dei sodali un potere “dispotico”, ricorrendo a gravi minacce e atti violenti in caso di scarsa “produttività” della piazza di spaccio di rispettiva competenza ovvero nell’ipotesi di ammanchi di denaro dalla “cassa comune”.

La complessa rete di connivenze creata dal capo clan ha poi portato all’individuazione di ulteriori personaggi – parimenti destinatari della misura cautelare in carcere – taluni dei quali noti alle locali cronache giudiziarie, che, pur non essendo organici all’associazione, erano ad essa legati da stabili rapporti di fornitura di droga. Si tratta di PETOKU Dorian (classe 1988, già arrestato dai Finanzieri del G.I.C.O., lo scorso gennaio, nell’ambito dell’operazione “BRASILE LOW COST” per il tentativo di importazione dal Sud America di oltre 1000 kg di cocaina, perpetrato in concorso con il noto CASAMONICA Salvatore), TURCHETTA Marco (classe 1964, figura di spicco tra gli ultrà di una squadra di calcio capitolina), DE GREGORI Davide (classe 1976), CAROVILLANO Luca (classe 1985), VIGLIETTA Luca Francesco (classe 1967), GIGLIO Francesco (classe 1979), MACRI’ Nicola (classe 1976), BORGESE Emanuele (classe 1989) e un ulteriore indagato ancora ricercato.

Nel corso delle attività investigative, le Fiamme Gialle hanno sequestrato, complessivamente, oltre 100 kg di cocaina, circa 143 kg di hashish, un laboratorio clandestino allestito per la lavorazione, il “taglio” e il confezionamento della cocaina, oltre ad arrestare in flagranza 7 soggetti tra corrieri e fiancheggiatori.