Maltempo nel weekend sull’Italia con doppio fronte e neve in pianura al Nord-Ovest

Due perturbazioni atlantiche tra venerdì e domenica: precipitazioni diffuse, tregua sabato e possibili nevicate fino in pianura sul Basso Piemonte

Il maltempo nel weekend sull’Italia sarà caratterizzato dal passaggio di due distinti fronti perturbati atlantici, con piogge diffuse e la possibilità di neve fino in pianura al Nord-Ovest. A confermare lo scenario è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che parla di una fase instabile intervallata da temporanee schiarite.

Il primo fronte è in arrivo da ovest già nelle prossime ore, con precipitazioni in estensione dalla Sardegna verso Liguria e Toscana. Il secondo impulso perturbato è atteso dalla serata di sabato e coinvolgerà gran parte del Paese. Tra i due sistemi, in particolare nella giornata di sabato, si aprirà una finestra più asciutta con pause dalle piogge.

Nel dettaglio, tra venerdì notte e la tarda mattinata sono attesi fenomeni su Sardegna, Sicilia, Liguria, Toscana, ovest dell’Emilia e Basso Piemonte. Dal pomeriggio le precipitazioni diventeranno più intense tra Liguria, Toscana e Lazio, mentre tenderanno a cessare al Sud. Le piogge inizieranno anche in Pianura Padana, con quota neve inizialmente attorno ai 400-500 metri.

Dalla sera di venerdì sarà possibile un abbassamento ulteriore della quota neve, con la trasformazione della pioggia in neve anche in pianura sulle regioni nord-occidentali. Le aree maggiormente interessate sono il Piacentino, il Pavese e ampie zone del Basso Piemonte. Non si escludono fiocchi occasionali anche tra Torino e Milano, soprattutto nelle zone periferiche.

Nella mattinata di sabato le temperature torneranno gradualmente a salire, così come lo zero termico. Le precipitazioni si attenueranno sul Nord-Ovest, lasciando spazio a nebbie in pianura e schiarite sui rilievi. Al Centro-Sud persisteranno piogge sparse, soprattutto lungo il versante tirrenico, in attenuazione entro l’ora di pranzo, fatta eccezione per la Campania.

Tra le 10 e le 20 di sabato è attesa una fase di relativa tregua, prima del nuovo peggioramento in arrivo dalla tarda serata. Tra la notte e le prime ore di domenica tornerà il maltempo nel weekend sull’Italia, con nuove precipitazioni e il rischio di ulteriori nevicate in pianura sul Basso Piemonte.

La giornata di domenica sarà ancora instabile, con piogge diffuse da Nord a Sud. Nel pomeriggio è previsto un parziale miglioramento sul Nord-Ovest e tra Toscana e Lazio, mentre il tempo resterà più compromesso al Sud e lungo il versante orientale.

Secondo le previsioni, anche l’inizio della prossima settimana vedrà il ritorno delle piogge, soprattutto sulle regioni tirreniche del Centro-Sud. Il maltempo nel weekend sull’Italia si inserisce così in una fase atmosferica dinamica, con gennaio che continua a mostrare caratteristiche più autunnali che invernali.

(con fonte AdnKronos)