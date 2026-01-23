Maltempo nel weekend sull’Italia con doppio fronte e neve in pianura al Nord-Ovest

Connect with us

Due perturbazioni atlantiche tra venerdì e domenica: precipitazioni diffuse, tregua sabato e possibili nevicate fino in pianura sul Basso Piemonte

Il maltempo nel weekend sull’Italia sarà caratterizzato dal passaggio di due distinti fronti perturbati atlantici, con piogge diffuse e la possibilità di neve fino in pianura al Nord-Ovest. A confermare lo scenario è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che parla di una fase instabile intervallata da temporanee schiarite.

Il primo fronte è in arrivo da ovest già nelle prossime ore, con precipitazioni in estensione dalla Sardegna verso Liguria e Toscana. Il secondo impulso perturbato è atteso dalla serata di sabato e coinvolgerà gran parte del Paese. Tra i due sistemi, in particolare nella giornata di sabato, si aprirà una finestra più asciutta con pause dalle piogge.

Nel dettaglio, tra venerdì notte e la tarda mattinata sono attesi fenomeni su Sardegna, Sicilia, Liguria, Toscana, ovest dell’Emilia e Basso Piemonte. Dal pomeriggio le precipitazioni diventeranno più intense tra Liguria, Toscana e Lazio, mentre tenderanno a cessare al Sud. Le piogge inizieranno anche in Pianura Padana, con quota neve inizialmente attorno ai 400-500 metri.

Dalla sera di venerdì sarà possibile un abbassamento ulteriore della quota neve, con la trasformazione della pioggia in neve anche in pianura sulle regioni nord-occidentali. Le aree maggiormente interessate sono il Piacentino, il Pavese e ampie zone del Basso Piemonte. Non si escludono fiocchi occasionali anche tra Torino e Milano, soprattutto nelle zone periferiche.

Nella mattinata di sabato le temperature torneranno gradualmente a salire, così come lo zero termico. Le precipitazioni si attenueranno sul Nord-Ovest, lasciando spazio a nebbie in pianura e schiarite sui rilievi. Al Centro-Sud persisteranno piogge sparse, soprattutto lungo il versante tirrenico, in attenuazione entro l’ora di pranzo, fatta eccezione per la Campania.

Tra le 10 e le 20 di sabato è attesa una fase di relativa tregua, prima del nuovo peggioramento in arrivo dalla tarda serata. Tra la notte e le prime ore di domenica tornerà il maltempo nel weekend sull’Italia, con nuove precipitazioni e il rischio di ulteriori nevicate in pianura sul Basso Piemonte.

La giornata di domenica sarà ancora instabile, con piogge diffuse da Nord a Sud. Nel pomeriggio è previsto un parziale miglioramento sul Nord-Ovest e tra Toscana e Lazio, mentre il tempo resterà più compromesso al Sud e lungo il versante orientale.

Secondo le previsioni, anche l’inizio della prossima settimana vedrà il ritorno delle piogge, soprattutto sulle regioni tirreniche del Centro-Sud. Il maltempo nel weekend sull’Italia si inserisce così in una fase atmosferica dinamica, con gennaio che continua a mostrare caratteristiche più autunnali che invernali.

Treni cancellati e modificati il 24 e 25 gennaio: disagi su tutta Italia

23 Gennaio 2026
Alta velocità, Intercity e regionali: variazioni di orari e percorsi tra Firenze, Milano e Roma a causa di lavori programmati...
Read More
Treni cancellati e modificati il 24 e 25 gennaio: disagi su tutta Italia

Software spia al ministero della Giustizia? “Ma no”, lo spiega Matteo Flora

23 Gennaio 2026
Secondo l’esperto di cybersicurezza, il presunto strumento di sorveglianza non sarebbe un malware, ma un sistema di gestione IT standard....
Read More
Software spia al ministero della Giustizia? “Ma no”, lo spiega Matteo Flora

Vinci, identificato il corpo carbonizzato: è un giovane di 23 anni

23 Gennaio 2026
AGGIORNAMENTO - Prima avrebbe aggredito la madre con un martello, poi si sarebbe dato fuoco nella legnaia. La donna è...
Read More
Vinci, identificato il corpo carbonizzato: è un giovane di 23 anni

Livido alla mano di Donald Trump, il presidente: “Sto benissimo”

23 Gennaio 2026
Domande sulla salute dopo Davos. Trump spiega il segno sulla mano sinistra ai giornalisti sull’Air Force One “Sto benissimo”. Donald...
Read More
Livido alla mano di Donald Trump, il presidente: “Sto benissimo”

Maltempo nel weekend sull’Italia con doppio fronte e neve in pianura al Nord-Ovest

23 Gennaio 2026
Due perturbazioni atlantiche tra venerdì e domenica: precipitazioni diffuse, tregua sabato e possibili nevicate fino in pianura sul Basso Piemonte...
Read More
Maltempo nel weekend sull’Italia con doppio fronte e neve in pianura al Nord-Ovest

Oggi i funerali di Valentino Garavani a Roma Basilica di Santa Maria degli Angeli

23 Gennaio 2026
L’ultimo saluto allo stilista morto a 93 anni: cerimonia alle 11 in piazza della Repubblica, attesi esponenti del mondo della...
Read More
Oggi i funerali di Valentino Garavani a Roma Basilica di Santa Maria degli Angeli

Riformulazione del reato di violenza sessuale: la proposta arriva in Senato

23 Gennaio 2026
In Commissione Giustizia il nuovo testo dell’articolo 609-bis rielaborato da Giulia Bongiorno. Centrale il riferimento al dissenso e alla volontà...
Read More
Riformulazione del reato di violenza sessuale: la proposta arriva in Senato

Referendum sulla riforma della giustizia: il sì avanti nei sondaggi 55%

22 Gennaio 2026
Secondo l’ultimo sondaggio Youtrend per Sky Tg24, il 55% degli italiani voterebbe a favore alla consultazione del 22 e 23...
Read More
Referendum sulla riforma della giustizia: il sì avanti nei sondaggi 55%

Arresto di minori immigrati in Minnesota: bambini fermati dalla polizia federale

22 Gennaio 2026
Quattro minorenni, tra cui due bambini di 5 e 10 anni, arrestati durante operazioni dell’Ice. Le scuole denunciano pratiche aggressive...
Read More
Arresto di minori immigrati in Minnesota: bambini fermati dalla polizia federale

Trump bruised hand at Davos draws attention during World Economic Forum speech

22 Gennaio 2026
Photographers focus on visible bruising as the U.S. president addresses global leaders. The White House points to a known medical...
Read More
Trump bruised hand at Davos draws attention during World Economic Forum speech
(con fonte AdnKronos)

