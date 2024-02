Tensione ArcelorMittal-Invitalia su Ilva: richiesta di amministrazione straordinaria

🔊 Ascolta articolo -

In una recente sviluppo riguardo all’ex Ilva, Invitalia ha avanzato una richiesta di amministrazione straordinaria al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Tuttavia, ArcelorMittal ha risposto con sorpresa e delusione, sottolineando una presunta mancanza di condivisione di questa intenzione durante il consiglio direttivo di ADI Holding.

Gli alti dirigenti di ArcelorMittal hanno definito questa azione una “grave violazione dell’accordo di investimento” e accusato Invitalia di non averli informati in modo tempestivo. ArcelorMittal si riserva tutti i diritti per azioni legali future e contesta il tentativo di colpevolizzare la società per il fallimento del partenariato pubblico-privato. La situazione è caratterizzata da una crescente tensione tra le due parti.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati