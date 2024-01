Slitta Test Ammissione a Medicina: Temporanea Sospensione per Modifiche Tecniche

🔊 Ascolta articolo -

Il test di ammissione a Medicina subirà uno slittamento a causa di modifiche tecniche e ricorsi in corso. In attesa del decreto ministeriale dell’Università e della Ricerca, attualmente in fase di definizione, non ci sono più i tempi tecnici per svolgere la prima sessione a febbraio come originariamente programmato. La nuova previsione è che la prima sessione si terrà a marzo, con la seconda sessione che seguirà a fine aprile o inizio maggio.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha l’intenzione di accelerare il processo per evitare di impattare troppo sull’esame di maturità, cercando di ridurre al minimo i disagi per gli studenti. La decisione di posticipare è motivata dai ricorsi presentati e dalle modifiche in corso al sistema dei test di ammissione, gestito dal consorzio Cisia.

Poiché è necessario un periodo di almeno 60 giorni tra l’emanazione del decreto e la data effettiva dello svolgimento del test (Tolc Med), febbraio risulta impossibile per la prima sessione. Una volta completate le modifiche al sistema dei test, il MUR emetterà un decreto con le nuove date per i test di ammissione a Medicina.

(con fonte AdnKronos)

