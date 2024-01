Previsioni Meteo: anticiclone Zeus porta bel tempo, ma anche nebbia

By

Tempo Stabile con Sole e Nebbia: Anticiclone Zeus Domina l’Italia

Un vasto anticiclone di origine subtropicale, denominato Zeus, ha preso il controllo delle condizioni meteorologiche in Italia e si prepara a estendersi su gran parte del continente europeo. Questa situazione si protrarrà per almeno 10 giorni, secondo quanto indicato dai meteorologi di www.iLMeteo.it.

Fine Settimana: Sole e Temperature Piacevoli al Centro-Sud, Neve al Nord

Il meteorologo Mattia Gussoni prevede un weekend all’insegna del tempo soleggiato al Centro-Sud e sulle zone alpine e prealpine, con temperature gradevoli. Tuttavia, sulla Pianura Padana, l’anticiclone schiaccerà l’aria fredda, favorendo la formazione di nebbie o nubi basse. Questi fenomeni, sebbene caratterizzino un clima freddo, possono intrappolare inquinanti e smog, aumentando i rischi per la salute respiratoria.

Arrivo di Correnti Fredde dai Balcani: Calo Termico sulle Zone Adriatiche

Nel corso del weekend, sono attese correnti più fredde dai Balcani, determinando un calo termico sui settori adriatici centro-meridionali.

Prossima Settimana: Stabilità Atmosferica con Alcuni Aspetti Negativi

La stabilità atmosferica dovuta all’anticiclone Zeus proseguirà per tutta la prossima settimana. Ci si aspetta un clima prevalentemente sereno al Centro-Sud e sulle zone alpine e prealpine. Tuttavia, le nebbie o nubi basse persistiranno nelle zone pianeggianti del Nord, con possibili effetti negativi sulla qualità dell’aria. Le nebbie potrebbero causare il “freezing effect”, un fenomeno provocato dalle forti inversioni termiche. Mentre in montagna le temperature saranno più miti, nelle zone pianeggianti, con presenza di nebbie o nubi basse, i valori termici si manterranno bassi, anche a zero gradi nelle campagne, creando condizioni di ghiaccio.

Previsioni Giornaliere: Weekend e Inizio Settimana

Sabato 27: Possibili nebbie in pianura al Nord, soleggiato altrove con clima mite. Al Sud, presenza di venti di Grecale.

Domenica 28: Nebbie in pianura al Nord, soleggiato in montagna. Al Centro, giornata soleggiata e clima piacevole. Al Sud, nubi irregolari con calo termico.

Lunedì 29: Sole in montagna al Nord, nebbie o nubi basse in pianura. Al Centro, presenza di nubi basse sulle coste, specialmente al mattino. Al Sud, nubi basse lungo le coste.

Tendenza a Lungo Termine: Stabilità Atmosferica Prolungata

L’atmosfera stabile dovrebbe persistere per molti giorni, con bel tempo prevalente al Centro-Sud e sulle zone alpine e prealpine, e la persistenza di nebbie o nubi basse nelle pianure settentrionali.

