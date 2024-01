IT-Alert: prova di allarme per Incidenti Industriali oggi in 4 Regioni

🔊 Ascolta articolo -

Oggi alle ore 12 Calabria, Campania, Emilia Romagna e Sardegna, riceveranno il messaggio sperimentale di Allerta del sistam IT-alert

Il sistema di allarme pubblico IT-alert sta procedendo con la fase di sperimentazione dedicata a scenari di rischio specifici su porzioni circoscritte del territorio. Oggi, alle 12, uno specifico suono distintivo emesso dagli smartphone attirerà l’attenzione su incidenti rilevanti in stabilimenti industriali nelle seguenti regioni:

LA SIMULAZIONE INTERESSERÁ

Calabria: BUTANGAS a Montalto Uffugo, Luzzi, Rende, Rose (CS)

Campania: GAROLLA S.R.L. a Napoli

Emilia-Romagna: SCAM S.P.A. a Modena

Sardegna: FIAMMA 2000 S.P.A. a Serramanna (SU) e Villasor (SU)

Un “incidente rilevante” si configura come un evento di notevole entità, come un’esplosione o un incendio, verificatosi in uno stabilimento industriale classificato a rischio, generando pericoli immediati o differiti per la salute umana e l’ambiente.

Ogni stabilimento industriale coinvolto deve avere piani di emergenza esterno (PEE) e interno (PEI) contenenti misure di mitigazione dei danni. Nel caso di incidenti rilevanti soggetti alla direttiva Seveso, il messaggio di test specifico sarà:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. Stiamo SIMULANDO un incidente industriale nella tua zona. Per conoscere il messaggio in caso di reale pericolo, visita www.it-alert.gov.it TEST TEST

Il messaggio di test raggiungerà i cellulari attivi con connessione telefonica nelle aree coinvolte, simulando l’informazione in caso di emergenza effettiva.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati