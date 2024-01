Ryanair rafforza presenza in Italia con 2 nuove basi Reggio Calabria e Trieste

By

Ryanair, la compagnia aerea low-cost, intensifica la sua presenza sul mercato italiano annunciando l’apertura di due nuove basi a Reggio Calabria e Trieste. Michael O’Leary, CEO di Ryanair, ha dichiarato in un’intervista che questa mossa è parte di un ambizioso piano che include l’apertura di nuove rotte e una significativa riduzione dei prezzi dei biglietti.

Nuove Rotte e Riduzione dei Prezzi

Nella prossima stagione estiva, Ryanair lancerà sette nuove rotte da Fiumicino e Ciampino, oltre a dieci nuove rotte da Malpensa e Orio al Serio. O’Leary ha anche annunciato una riduzione dei prezzi dei biglietti, affermando che “i nostri biglietti costeranno il 4 o 5% in meno”. Inoltre, tutte le nuove rotte offriranno tariffe convenienti, a partire da 29 euro, e potrebbero scendere anche a 14 o 19 euro in determinate circostanze.

Strategia di Prezzo Flessibile e Variegata

O’Leary ha sottolineato la strategia di Ryanair basata su prezzi flessibili: “Non vendiamo scatolette di cibo per cani a prezzo fisso: 3 euro. Vendiamo biglietti dal prezzo variabile in base alla domanda”. La compagnia mira a offrire opzioni vantaggiose a chi prenota in anticipo, incoraggiando la prenotazione anticipata con tariffe più basse, mentre chi acquista più tardi potrebbe pagare di più, fino a 200 euro.

Ingresso di Roberta Neri nel Consiglio di Amministrazione

O’Leary ha anche annunciato l’ingresso di Roberta Neri nel Consiglio di Amministrazione di Ryanair Holding, riconoscendo le sue competenze nell’aviazione e sottolineando l’importanza di avere una figura italiana nel consiglio data l’importanza del mercato italiano per Ryanair.

Richieste al Governo Italiano

Il CEO ha dichiarato che chiederà un incontro con Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, per discutere delle condizioni favorevoli affinché Ryanair possa investire ulteriormente in Italia. Tra le richieste, la rimozione dell’addizionale comunale sui biglietti, sostenendo che la compagnia è stanca di finanziare le pensioni degli ex piloti Alitalia attraverso questa tassa.

