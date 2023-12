Ciclone in arrivo, ecco come sarà il weekend meteorologico

By

Maltempo intenso ma fugace

Il ciclone previsto per l’Immacolata si prospetta intenso ma di breve durata, secondo le previsioni meteo di oggi, 8 dicembre 2023.

Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, mette in guardia dall’arrivo di forti venti sulla Liguria, nubifragi sparsi in Sardegna e precipitazioni nevose nelle pianure di Piemonte ed Emilia. Questo meteo turbolento si prevede solo per poche ore, con un netto miglioramento atteso nel fine settimana, accompagnato da temperature più miti ma con qualche sorpresa.

Il percorso del ciclone e le previsioni dettagliate

Il ciclone, con una rotta dalla Costa Azzurra alla Sicilia in sole 24 ore, porterà maltempo inizialmente sul Nord-Ovest con neve in pianura sul Basso Piemonte, Emilia e localmente nella Lombardia meridionale. Previste piogge intense in Liguria e Sardegna, nevicate sull’Appennino ligure sopra i 300-500 metri e un manto nevoso sulle Alpi occidentali e l’Appennino Tosco-Emiliano.

Nel pomeriggio, il minimo di bassa pressione si concentrerà sulla Sardegna con piogge intense soprattutto sul versante occidentale dell’isola e ancora precipitazioni tra Liguria e Toscana costiera. Di sera, con il minimo centrato sulla Sicilia, colpirà le Isole Maggiori e il medio Adriatico con umidità dall’Est.

Sabato, il ciclone si sposterà verso la Libia, influenzando comunque il tempo in Sicilia e Calabria, con il rischio di temporali sulle regioni ioniche. Nel Centro-Nord, la giornata si prospetta buona ma in serata si prevede un peggioramento con nevicate in Valle d’Aosta e piogge sparse durante la notte.

Fine settimana incerto, tra piogge e schiarite

Domenica, piogge sparse al Centro-Nord, con precipitazioni deboli e neve oltre i 900 metri sulle Alpi di notte. Al Sud, un po’ di pioggia dal pomeriggio. Si preannuncia un fine settimana variabile, con neve in pianura, pioggia, vento e schiarite, rendendo il Ponte dell’Immacolata un momento meteorologico coinvolgente.

Dettagli sulle previsioni

Venerdì 8: Neve in pianura sul Piemonte, pioggia diffusa in Sardegna e parti di Toscana e Lazio. Miglior tempo al Sud, ma peggiora sulla Sicilia la sera.

Sabato 9: Miglioramento al Nord, ma arriva una nuova perturbazione dalla sera. Ultime piogge sulla Sardegna al Centro, migliora altrove con schiarite. Piogge in Sicilia e sulla Calabria ionica al Sud.

Domenica 10: Sole prevalente al Nord, instabilità con rovesci sparsi al Centro, e pioggia al Sud dal tardo pomeriggio.

Tendenza futura

La prossima settimana si prospetta con qualche piovasco sul settore ligure, Alpi e Nord-Est, mentre un’alta pressione si rinforzerà altrove.

