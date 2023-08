Acque balneabili litorale pontino nonostante schiuma: “É fenomeno naturale”

🔊 Ascolta l'articolo

Aspetto torbido e schiuma legati a fenomeno naturale

Le acque del litorale pontino sono state confermate come balneabili, nonostante l’aspetto torbido e la presenza di schiuma in alcuni tratti. L’assessore all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha spiegato che questi fenomeni sono dovuti a una causa naturale legata alla presenza di alghe microscopiche chiamate fitoplancton. Tuttavia, assicura che non rappresentano alcun rischio per la salute pubblica.

Campionamento e analisi per confermare la qualità delle acque

In risposta alle segnalazioni ricevute, è stato effettuato un campionamento straordinario del litorale pontino in collaborazione con la Guardia Costiera. Le analisi microbiologiche eseguite dall’Arpa Lazio hanno confermato che i risultati sono in linea con i limiti previsti dalla normativa sull’acqua balneabile. Ciò dimostra che non vi è inquinamento nelle acque del litorale.

Fioritura algale: fenomeno naturale stagionale

L’aspetto torbido e la schiuma biancastra sono attribuiti alla fioritura algale, un fenomeno naturale che si verifica stagionalmente dal tardo inizio della primavera all’inizio dell’inverno. Questo fenomeno è causato principalmente dal caldo e dalla presenza di nutrienti come azoto e fosforo nelle acque marine. L’assessore Palazzo ha chiarito che questo stesso fenomeno può causare anche colorazioni insolite del mare a causa della fioritura algale di alcune specie specifiche.

(con fonte AdnKronos)

