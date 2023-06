Commissione Ue: autorizzato il primo vaccino anti-RSV per gli anziani

🔊 Ascolta l'articolo

La Commissione Europea approva il primo vaccino per proteggere gli adulti anziani dal virus respiratorio sinciziale (Rsv). Il vaccino, chiamato Arexvy, contribuirà a potenziare la risposta immunitaria al virus. La decisione è stata presa a seguito di una rigorosa valutazione nell’ambito del meccanismo di valutazione accelerata dell’Ema.

La Commissione ritiene che la prevenzione dell’infezione da Rsv negli anziani sia di grande interesse per la salute pubblica. Questa autorizzazione prioritaria permetterà di proteggere i cittadini più anziani dell’Unione Europea da questa importante minaccia per la salute. La commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides, incoraggia gli Stati membri a muoversi rapidamente per definire strategie nazionali di vaccinazione in modo che le persone a rischio possano accedere al vaccino prima della prossima stagione autunnale. Inoltre, lo scorso ottobre è stata autorizzata un’anticorpo monoclonale per la prevenzione delle malattie da Rsv nei neonati e nei lattanti.

(con fonte AdnKronos)

