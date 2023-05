Protezione Civile: domani allerta meteo rossa per Bassa Romagna e gialla per Lazio e Campania

La Protezione Civile emette un nuovo allerta meteo a causa delle avverse condizioni atmosferiche che colpiranno l’Italia. L’avviso sarà di allerta rossa per la Bassa Romagna e di allerta gialla per il Lazio e la Campania a partire da domani, mercoledì 10 maggio. Nella Bassa Romagna, si prevedono piogge e piene su tutti i corsi d’acqua, mentre nel Lazio e in Campania sono attesi temporali di forte intensità e grandine.

ALLERTA ROSSA BASSA ROMAGNA – In particolare, l’Agenzia regionale della Protezione Civile ha emanato un’allerta meteo rossa per criticità idraulica che coinvolge la Bassa Romagna e prevede l’attivazione delle massime azioni a tutela del territorio, compresa l’attivazione dei Centri Operativi Comunali e il monitoraggio costante delle situazioni critiche. La giornata di domani sarà caratterizzata da piogge diffuse e persistenti su tutto il territorio regionale, con cumulate elevate sul settore centro-orientale. Si prevedono piene su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione, con la possibilità di occupazione delle aree golenali, l’interessamento degli argini e le difficoltà di smaltimento delle acque nel reticolo idrografico minore e di bonifica. Inoltre, potrebbero verificarsi diffusi fenomeni franosi e di ruscellamento lungo i versanti, più probabili nel settore collinare/montano centro-orientale.

La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista è dovuta alle numerose vulnerabilità ancora presenti sul territorio, interessato dagli eventi meteorologici del 2-3 maggio. Si consiglia di prendere le misure di autoprotezione in caso di rischio idraulico, come allontanarsi tempestivamente dalle zone allagabili, recarsi ai piani più alti delle abitazioni in caso di impossibilità di allontanarsi, non accedere ai locali interrati, seminterrati o scantinati, non accedere ai sottopassi e cercare di raggiungere il punto più alto se si è all’aperto, evitando assolutamente i ponti. Infine, si raccomanda di seguire attentamente i canali ufficiali di informazione per avere aggiornamenti costanti sulla situazione.

ALLERTA GIALLA LAZIO E CAMPANIA – La Protezione Civile delle Regioni Lazio e Campania hanno diramato un avviso di allerta gialla a partire dal primo mattino di mercoledì 10 maggio 2023, con validità per le successive 18-24 ore. Nel Lazio si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. In Campania, l’allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo per piogge e temporali sarà valida su tutta la regione dalle ore 9 di mercoledì 10 maggio alle ore 9 di giovedì 11 maggio. I fenomeni temporaleschi potrebbero essere intensi e caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni potrebbero causare caduta di rami o alberi e danni alle coperture e alle strutture provvisorie. Si segnalano possibili allagamenti di locali interrati e posti al piano terra, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con inondazioni delle aree limitrofe, ruscellamenti, scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Inoltre, è possibile che si verifichino caduta massi e occasionali fenomeni franosi connessi a condizioni idrogeologiche del territorio particolarmente fragili anche per effetto della saturazione dei suoli. La Protezione Civile della Regione Campania ha raccomandato ai sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali, di verificare la corretta ricezione delle comunicazioni da parte della Sala Operativa Regionale, di porre in essere tutte le misure di prevenzione e mitigazione dei rischi previsti in linea con i rispettivi piani comunali e di monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture (anche provvisorie) esposte alle sollecitazioni dei venti e delle possibili grandinate.

(con fonte AdnKronos)

