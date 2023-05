Eugenia Roccella: “Attacco a libertà di parola viene sempre da sinistra”

🔊 Ascolta l'articolo

Torino, 21 maggio 2023 – Durante il congresso di Noi Moderati, Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, ha commentato l’episodio di contestazione subito al Salone del Libro di Torino. Roccella ha sottolineato la gravità dell’incidente, in quanto si è verificato all’interno di un tempio della libertà di parola. Ha inoltre espresso il suo disappunto per la mancanza di solidarietà da parte della sinistra.

Ha affermato che gli attacchi alla libertà di parola provengono sempre più frequentemente dalla sinistra. Ha citato le parole di Renzi, secondo cui questo rappresenta il “fascismo degli antifascisti”, ma ha precisato che si tratta comunque di una forma di fascismo. Roccella ha evidenziato la sua presenza al Salone del Libro non in veste di rappresentante dell’esecutivo o politica, ma per presentare un libro sul femminismo e le lotte delle donne.

Ha inoltre criticato la condotta della leader dell’opposizione Schlein, sottolineando la mancanza di difesa della libertà di parola da parte della sinistra. Ha definito ancora più grave delle contestazioni subite il fatto che Schlein accusi lei e la destra di governo di non essere capaci di tollerare il dissenso. Roccella ha invitato Schlein a visionare i video dell’incidente per avere una comprensione più accurata degli eventi.

Questo episodio ha sollevato importanti questioni sulla libertà di espressione e sul clima politico attuale. Il ministro ha evidenziato la necessità di difendere e tutelare la libertà di parola, indipendentemente dalle posizioni politiche.

LE ULTIME NOTIZIE

(con fonte AdnKronos)

telefoni ricondizionati