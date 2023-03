Vaticano, Papa prepara stop a casa gratis per cardinali e dirigenti

Secondo quanto riportato dal sito messainlatino.it, il Papa sta per pubblicare un documento che prevede l’eliminazione dei privilegi immobiliari per i cardinali, i dirigenti, i presidenti, i segretari, i sottosegretari e i dirigenti della Chiesa. La decisione sarebbe stata presa il 13 febbraio, in seguito a un’udienza con il nuovo Prefetto della Segreteria per l’Economia, Caballero Ledo, per destinare maggiori risorse alla missione della Santa Sede e ai bisognosi, anche attraverso un maggiore incremento dei ricavi provenienti dalla gestione del patrimonio immobiliare. La nuova normativa prevede l’abolizione degli alloggi gratuiti e vantaggiosi per i membri della gerarchia ecclesiastica e l’applicazione dei prezzi normalmente praticati per coloro che non ricoprono incarichi nella Santa Sede o nello Stato della Città del Vaticano. L’entrata in vigore della nuova normativa non avrà effetto sulle agevolazioni già concesse, ma qualsiasi eccezione dovrà essere autorizzata direttamente dal Papa.