Terremoto Turchia, Farnesina: ritrovato il corpo di Angelo Zen

Purtroppo il nostro connazionale Angelo Zen è stato trovato senza vita. Il 6 febbraio, durante un devastante terremoto in Turchia, l’imprenditore veneto era stato dato per disperso. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato la triste notizia e ha informato la famiglia dell’imprenditore del ritrovamento del suo corpo. Inoltre, tramite l’Ambasciata italiana in Turchia, sono state avviate le procedure per il trasferimento della salma in Italia. Nel suo tweet, il capo della diplomazia italiana si è unito al dolore dei parenti di Angelo Zen.