Serie A: Empoli-Cagliari 1-1, punto d’oro per i sardi

Empoli e Cagliari pareggiano per 1-1 nel match valido per la 25/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Castellani’ della città toscana. Al vantaggio dei padroni di casa con Pinamonti al 38′ del primo tempo risponde Pavoletti al 39′ della ripresa. In classica l’Empoli è undicesimo con 31 punti, mentre i sardi sono diciassettesimi a quota 21 insieme al Venezia.

(AdnKronos)

