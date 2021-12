Covid Italia: i dati di oggi 28 dicembre, 78.313 casi e 202 morti

Sono 78.313 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 28 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 202 morti.

I DATI DALLE REGIONI

CAMPANIA – Sono 7.181 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 28 dicembre. Si registrano inoltre altri 18 morti: 14 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Nella giornata di ieri effettuati 104.533 test. La percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti è pari al 6,86%. In Campania sono 35 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri), 534 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza (+18 rispetto al dato diffuso ieri).

EMILIA ROMAGNA -Sono 3.427 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Emilia-Romagna oggi, 28 dicembre, su un totale di 50.745 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti nelle ultime 24 ore è del 6,7% (ieri era stato del 14,9%, a fronte di 23.243 tamponi). Si registrano 16 decessi. Cresce leggermente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (112, +5); 1.286 quelli negli altri reparti Covid (+50).

SARDEGNA – Sono 455 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre 2021 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I 455 casi confermati di positività al Covid sono stati rilevati sulla base di 3856 persone testate. Lo comunica la Regione Sardegna. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 16376 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 136 (come ieri). 5748 sono i casi di isolamento domiciliare (278 in più di ieri). Si registrano 2 decessi: un uomo di 77 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e una donna di 88 anni, residente nella provincia di Sassari.

CALABRIA – Sono 1.091 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre 2021 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi.

I 1.091 nuovi contagi sono stati rilevati su 11.469 tamponi effettuati. Sono +179 i guariti in Calabria, in totale 1.595 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra +908 attualmente positivi, +2 ricoverati (per un totale di 295) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 24).

ALTO ADIGE – Sono 502 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 28 dicembre, in Alto Adige. Due i decessi. Lo riferisce il bollettino con i datiCovid della Regione. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.627 tamponi Pcr e registrato 95 nuovi casi positivi, e 407 test antigenici positivi. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 87, quelli nelle strutture private convenzionate sono 49. Sono 18 le persone ricoverate nelle terapie intensive. I guariti totali sono 95.049 (+253).

ABRUZZO – Sono 696 (di età compresa tra 1 e 94 anni) i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 28 dicembre, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 97712. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di una 91enne della provincia di Chieti) e sale a 2631.Sono 160 i pazienti (+6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 24 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9709 (+470 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

TOSCANA – Record di nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Toscana, sono 4.453 secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 6 morti. Dei nuovi casi, che sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente, 4.299 sono stati confermati con tampone molecolare e 154 da test rapido antigenico. Il totale dei contagi da inizio pandemia nella regione sale a 341.579. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 297.913 (87,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 17.058 tamponi molecolari e 40.400 tamponi antigenici rapidi, di questi il 7,8% è risultato positivo. Sono invece 9.993 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 44,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 36.135, +12% rispetto a ieri. I ricoverati sono 600 (31 in più rispetto a ieri), di cui 80 in terapia intensiva (4 in più). Dei 6 nuovi decessi, 3 sono uomini e 3 donne con un’età media di 82,8 anni.

VENETO – Sono 7.403 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 29 morti. Calano i ricoveri: 1.050 in area non critica (-54) e 165 in terapia intensiva (-8).

PUGLIA – Sono 1.957 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 50.072 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 546; Bat: 191; Brindisi: 191; Foggia: 224; Lecce: 507; Taranto: 206; Residenti fuori regione: 86; Provincia in definizione: 6. Sono 13.880 le persone attualmente positive, 199 quelle ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Dati complessivi: 296.265 casi totali; 5.491.910 tamponi eseguiti; 275.430 persone guarite e 6.955 le persone decedute.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 737 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 28 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. Nel dettaglio, su 6.619 tamponi molecolari sono stati rilevati 448 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,77%. Sono inoltre 14.934 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 289 casi (1,93%). La prima fascia d’età per quel che riguarda il contagio è la 40-49 anni (19,67%), seguita dalla 30-39 (16,42), dalla 20-29 (15,60), dalla 0-19 (14,93%) e infine dalla 50-59 (14,79%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 283, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.