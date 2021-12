Covid Italia, 98.020 contagi e 136 morti: dati per regione 29 dicembre

Sono 98.020 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 136 morti. Tasso di positività al 9,5%.

I DATI DALLE REGIONI

LOMBARDIA – Sono 32.696 i nuovi contagi registrati oggi, 29 dicembre, in Lombardia secondo i dati del bollettino della Regione. I tamponi effettuati sono stati 209.685, con un tasso di positività del 15,5%. I morti sono stati 28, per un totale di 35.008 dall’inizio della pandemia. I ricoverati negli ospedali della regione sono 1.831, in aumento di 133 unità, e quelli in terapia intensiva 191, in calo di due.

I nuovi casi positivi al coronavirus registrati in provincia di Milano nelle ultime 24 ore sono 13.650, di cui 5.152 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 2.466, a Brescia 2.757, a Como 1.341, a Cremona 891, a Lecco 814, a Lodi 1.052, a Mantova 708, a Monza e Brianza 3.388, a Pavia 1.807, a Sondrio 314 e a Varese 2.553.

EMILIA ROMAGNA – Sono 4.134 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 29 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 11 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 53.364 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,7%. Dei nuovi contagiati, 1.803 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 207 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 510 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. ‘L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,2 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 113 (+1); 1.305 quelli negli altri reparti Covid (+19).

Le persone complessivamente guarite sono 981 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 442.982. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 62.503 (+3.142). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 61.085 (+3.122), il 97,7% del totale dei casi attivi.

ABRUZZO – Sono 921 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 29 dicembre, in Abruzzo, secondo i numeri covid del bollettino della regione. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 95 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 98.633. Registrati altri 3 morti (di età compresa tra 37 e 89 anni, uno in provincia di Chieti e due in provincia di Pescara) e il numero totale dei decessi sale a 2.634. Sono invece 172 i pazienti (+12 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 24 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10.217 (+508 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

SARDEGNA – Sono 771 i nuovi contagi da coronavirus oggi 29 dicembre 2021 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. I nuovi casi confermati di positività al Covid sulla base di 5209 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 18203 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (3 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 142 (6 in più di ieri) mentre 6306 sono i casi di isolamento domiciliare (558 in più di ieri). Si registra il decesso di una donna di 86 anni, residente nella provincia di Oristano.

TOSCANA – Nuovo record di contagi da Covid in Toscana dall’inizio della pandemia: i casi registrati nel bollettino di oggi, 29 dicembre, sono 7.304 su 56.064 test di cui 24.034 tamponi molecolari e 32.030 test rapidi. Ieri erano stati 4.453 su 57.458 test di cui 17.058 tamponi molecolari e 40.400 test rapidi. Si registrano inoltre altri 9 morti.

Ieri erano stati 4.453 su 57.458 test di cui 17.058 tamponi molecolari e 40.400 test rapidi. In base a questi dati, si impenna il tasso dei nuovi positivi, arrivato oggi a 13,03% (50,4% sulle prime diagnosi), mentre ieri si era attestato a 7,75% (44,6% sulle prime diagnosi).

VENETO – Continua ad aumentare il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto. Sono i 8.666 casi di Covid registrati oggi, 29 dicembre, secondo il bollettino quotidiano della Regione. Eseguiti 28.856 tamponi molecolari e 91.211 antigenici. Sono 23 i deceduti. Per quanto riguarda i ricoveri risultano 1.167 in area non critica (+117) e 180 (+15) in terapia intensiva.

PUGLIA – Sono 2.885 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 29 dicembre. Registrati inoltre altri 7 morti. 73.314 i test giornalieri effettuati, 16.035 le persone attualmente positive. 203 i pazienti ricoverati in area non critica, 24 quelli in terapia intensiva. Per quanto riguarda i dati complessivi, sono 299.150 i casi totali nella Regione per 5.565.224 di test eseguiti. 276.153 le persone guarite, 6.962 quelle decedute in totale.

CAMPANIA – Sono 9.802 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, mercoledì 29 dicembre in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti di cui 4 avvenuti nei giorni precedenti. La Regione registra per il secondo giorno consecutivo il record dei contagi dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 111.379 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività all’8,8%.

Stabile il dato delle terapie intensive, 37 posti letto occupati da pazienti Covid (ieri erano 35), in aumento i ricoveri nei reparti di degenza: sono 587, per un aumento di 53 unità rispetto al dato diffuso ieri.

LAZIO – Sono 5.248 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, mercoledì 29 dicembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 10 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 28.252 tamponi molecolari e 60.273 antigenici con un tasso di positività al 5,9%. I casi a Roma città sono a quota 2.381. “Nuovo record di casi positivi” dice l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I ricoverati sono 1.070 i ricoverati, 45 in più rispetto a ieri, 147 le terapie intensive occupate, 12 in più da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 1.188 persone.

Questo il dettaglio dei numeri nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 1.215 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 963 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 203 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 361 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 436 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 6: sono 416 i nuovi casi. Nelle province si registrano 1.654 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 595 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Rieti: sono 150 i nuovi casi; Asl di Viterbo: sono 432 i nuovi casi.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.484 i nuovi contagi da Coronavirus rilevati oggi, 29 dicembre, in Friuli Venezia Giulia, su 10.922 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 13,59%. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Sono inoltre 16.095 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 333 casi (2,07%). Per il significativo numero di positivi, ha spiegato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi, bisogna tenere in considerazione “l’effetto coda del periodo festivo”.

Si registrano i decessi di 6 persone: una donna di 90 anni di Enemonzo (deceduta in ospedale), un uomo di 89 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 89 anni di Aquileia (deceduto in ospedale), un uomo di 77 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 77 anni di Pordenone (deceduta in ospedale) e infine una donna di 76 anni di Porpetto (deceduta in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 278.

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e 229 nuovi contagi da coronavirus oggi, 29 dicembre, in Valle d’Aosta, che portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 15.546. Lo riferisce il bollettino della Regione. I positivi attuali sono 1.586 di cui 1.556 in isolamento domiciliare, 28 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. Il totale dei guariti sale a 13.473, +22 rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 107.990 mentre i tamponi effettuati sono 341.154. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d’Aosta dall’inizio di emergenza ad oggi sono 487.