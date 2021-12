Torino, cede gru e cade su palazzo: morti 3 operai

Tre operai sono morti questa mattina a Torino a seguito del cedimento di una gru da cantiere in via Genova. Il terzo operaio, che era rimasto ferito ed era stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale, non ce l’ha fatta. La gru è caduta appoggiandosi su un palazzo di sette piani.

Due dei tre feriti sono stati dimessi, si tratta del quarto operaio e di uno dei due passanti che ha riportato un trauma vertebrale e una prognosi di 60 giorni. Ricoverata in osservazione, invece, la seconda passante per un leggero trauma cranico e in stato di choc.

La procura di Torino, apprende l’Adnkronos, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti a seguito del crollo della gru che questa mattina a Torino a causato la morte di tre operai e il ferimento di altre tre persone, un quarto operaio e due passanti.

Intanto, sempre a quanto si apprende, la procura dovrebbe nominare Giorgio Chiandussi consulente tecnico per far luce sull’accaduto. Chiandussi, docente del Politecnico, questa mattina ha partecipato a un sopralluogo sull’area dove si è verificato l’incidente.

Sarebbe stato un cedimento strutturale la causa del crollo. A dirlo il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Agatino Carrolo. “Da un primo accertamento c’è stato un cedimento alla base della gru che ha comportato a cascata il crollo della struttura reticolare che serviva per le operazioni di manutenzione della facciata – ha detto – ma non escludo altri cedimenti localizzati lungo lo sviluppo della volata della gru”.

Sul posto anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. “E’ una vicenda drammatica, sono molto scosso”, ha detto dopo essere stato accompagnato dai vigili del fuoco nei pressi della struttura crollata. Sul posto anche gli assessori comunali Gianna Pentenero e Francesco Tresso.

(AdnKronos)

