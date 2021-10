Manovra 2021: Draghi, “Legge di bilancio per crescita, tagliamo tasse”

Via libera del Consiglio dei ministri alla legge di bilancio. Il disco verde alla manovra 2022 è arrivato all’unanimità accompagnato da un applauso dei ministri.

Una manovra per la crescita, ha sottolineato il premier Mario Draghi illustrando la legge di bilancio dopo il via libera in Cdm. “Il lavoro è stato veramente notevole, siamo molto soddisfatti di questo provvedimento. Alla fine del Consiglio dei ministri c’è stato un applauso, c’era una sensazione di condivisione del lavoro fatto. E’ una legge di bilancio espansiva, accompagna la ripresa ed è in piena coerenza con gli altri documenti che guidano l’azione economica del governo – ha detto Draghi – Si agisce sulla domanda e sull’offerta, tagliamo le tasse, stimoliamo gli investimenti, miglioriamo la spesa sociale con particolare attenzione ai giovani e alle donne”.

“Abbiamo dato priorità agli interventi che stimolano la crescita, dal problema del debito pubblico e delle prestazioni sociali inadeguate si esce attraverso la crescita. Il paese quest’anno crescerà probabilmente ben oltre il 6%, per l’Italia è un momento molto favorevole e dobbiamo essere capaci di mantenere questa crescita anche negli anni a venire” ha sottolineato il presidente del Consiglio.