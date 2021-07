Tokyo 2020: seconda giornata, ecco il medagliere aggiornato

Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo la seconda giornata: in testa la Cina, Italia sesta.

1) Cina 6 ori, 1 argento, 4 bronzi;

2) Giappone 5, 1, 0;

3) Usa 4, 2, 4;

4) Corea del Sud 2, 0, 3;

5) Russia (Roc) 1, 4, 2;

6) Italia 1, 1, 3;

7) Australia 1, 1, 1;

7) Francia 1, 1, 1;

9) Tunisia 1, 1, 0;

9) Ungheria 1, 1, 0.

Altre tre medaglie, tutte di bronzo, oggi per l’Italia. A vincere sono Elisa Longo Borghini per il ciclismo su strada, Odette Giuffrida nel judo (52kg) e Mirko Zanni per il sollevamento pesi.