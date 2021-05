Vaccino Toscana, boom prenotazioni over 65

La Toscana apre le prenotazioni per i vaccini riservati alla fascia 65 – 69 anni e il portale va in tilt per le richieste. Gli over 65 si possono collegare sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it per prenotare le dosi che verranno somministrate già da venerdì.

In pochi minuti sono arrivate 10mila prenotazioni. Le 9.600 dosi di vaccino Johnson & Johnson sono andate rapidamente esaurite. La corsa al vaccino mette alla prova la piattaforma e tocca al governatore, Eugenio Giani, invitare i cittadini alla calma: “Vi invito a provare con calma, ci sono ancora molte dosi disponibili in tutta la regione”, scrive il presidente della regione sui social.

(AdnKronos)

