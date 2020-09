Regionali: Puglia, testa a testa (exit poll) tra Emiliano (csx) e Fitto (cdx)

In Puglia al momento secondo gli exit poll siamo in piena parità tra i candidati

Testa a testa per quel che riguarda il voto alle lezioni regionali in Puglia. Secondo i primi exit poll, sia Michele Emiliano, che rappresenta la colazioni di centro sinistra, oltre a essere presidente uscente e lo sfidante del centro destra, Raffaele Fitto, si trovano in parità con una forchetta che va dal 39 al 43%. Tra tutti i voti espressi nelle regioni dove si è votato tra ieri e oggi, questo è il confronto in assoluto più equilibrato.