Coronavirus: 153 medici morti, oltre 21mila gli operatori sanitari contagiati

Salgono a 153 i medici morti in Italia per Covid-19. Ermenegildo Santangelo, ex professore ordinario di Anestesiologia e Rianimazione, in pensione, è l’ultimo camice bianco nell”elenco caduti’ aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Sono più di 21mila ormai (21.007) gli operatori sanitari contagiati da Covid-19 in Italia, secondo l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità.