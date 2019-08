Palio di Siena: per l’Assunta vince il cavallo scosso della Selva

Palio dell’Assunta da brivido quello di oggi a Siena, dove ha tagliato il traguardo per primo il cavallo scosso della Selva, che ha superato il Bruco proprio sul traguardo. La Selva dunque vince il Palio dell’Assunta senza fantino, perché Giovanni Atzeni detto Tittia è caduto durante la corsa. Il nervosismo salito alle stelle tra i canapi a causa della rivalità tra Oca e Torre, ha condizionato l’intera mossa, che è stata molto lunga. Per Remorex, il cavallo della Selva è la seconda vittoria in carriera, la settima invece per il fantino “scaricato” Tittia, che ha vinto anche il palio precedente di luglio con la Giraffa.