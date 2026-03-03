Eclissi totale Luna 3 marzo: “Luna di sangue” non sarà visibile in Italia

Oggi martedì 3 marzo il primo grande evento astronomico del 2026: eclissi totale Luna, con il caratteristico colore rosso scuro. Non sarà visibile in Italia

Eclissi totale Luna, cos’è e perché diventa rossa – L’Eclissi totale Luna di oggi, martedì 3 marzo, rappresenta il primo grande evento astronomico del 2026. Il fenomeno, noto anche come “Luna di sangue”, si verifica quando Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati e il nostro satellite entra nel cono d’ombra terrestre.

Secondo la Nasa, un’eclissi lunare si verifica quando la Terra passa direttamente tra il Sole e la Luna, proiettando un’ombra sulla superficie lunare. L’allineamento è possibile esclusivamente durante la fase di Luna piena.

Durante la totalità, la Luna assume un colore rosso scuro o arancione. Questo avviene perché la Terra blocca la maggior parte della luce solare diretta, mentre quella che riesce a raggiungere la superficie lunare viene filtrata dall’atmosfera terrestre. Il risultato è un effetto paragonato alla proiezione simultanea di tutte le albe e i tramonti del pianeta sulla Luna.

Orari e visibilità nel mondo

L’Eclissi totale Luna inizierà alle 12.04 ora italiana e terminerà circa un’ora più tardi. L’evento non sarà visibile dall’Italia, né dall’Europa o dall’Africa.

A poter osservare il fenomeno saranno invece l’Asia orientale e l’Australia in serata, il Pacifico per tutta la notte e il Nord e Centro America nelle prime ore del mattino, così come l’estremo ovest del Sud America. In Asia centrale e in gran parte del Sud America l’eclissi sarà parziale.

Come osservarla

Un’eclissi lunare può essere osservata senza attrezzature speciali. Per una visione più nitida, la Nasa consiglia di scegliere un luogo buio, lontano da fonti di luce artificiale. L’utilizzo di un binocolo o di un telescopio può migliorare l’esperienza.

Non essendo visibile dall’Italia, l’unica possibilità per seguire l’Eclissi totale Luna sarà attraverso le dirette online trasmesse durante l’evento.

(con fonte AdnKronos)