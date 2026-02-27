Anticiclone africano sull’Italia: temperature fino a 22 gradi

Fine febbraio con clima primaverile in tutta la Penisola: anticiclone africano dominante, valori fino a 10°C oltre la media e solo deboli piogge al Nord-Ovest nel weekend
L’anticiclone africano sull’Italia sta determinando un’anomala fase di caldo a fine febbraio, con temperature che nella Capitale sfiorano i 22 gradi e condizioni miti persino in montagna. La struttura di alta pressione interessa gran parte della Penisola e spinge i valori termici fino a 10°C oltre la media del periodo, mentre in diverse aree d’Europa si registrano scarti ancora più marcati.
Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il quadro atmosferico è dominato da un’alta pressione particolarmente estesa e persistente. L’anticiclone africano sull’Italia impedisce l’ingresso di perturbazioni organizzate e, dove non sono presenti nebbie o nubi basse, favorisce un soleggiamento diffuso con temperature nettamente superiori alla norma. Anomalie fino a +15°C si segnalano tra Germania e Polonia, mentre le condizioni di maltempo con piogge e nevicate restano confinate all’estremo Nord Europa, tra Islanda, Isole Britanniche e Norvegia.
Nel fine settimana prevarranno condizioni stabili e un clima tipicamente primaverile su quasi tutto il territorio nazionale. L’unica eccezione riguarderà il Nord-Ovest, dove tra domenica e lunedì sono attese piogge tra Piemonte e Liguria, in possibile estensione a Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia. Si tratterà comunque di fenomeni deboli, inseriti in un contesto ancora segnato dall’anticiclone africano sull’Italia.
Le precipitazioni previste al Nord-Ovest, pur modeste, potrebbero contribuire temporaneamente a ridurre le nebbie persistenti in Val Padana, con effetti positivi sulla qualità dell’aria. Tuttavia, già da martedì l’alta pressione è attesa in nuovo rafforzamento anche sulle regioni settentrionali, riportando condizioni di stabilità diffusa.
La fase sarà caratterizzata da tempo stabile su gran parte della Penisola, nubi basse lungo le coste del Centro-Nord, ritorno delle nebbie in pianura, sole e temperature anomale in montagna, mari generalmente calmi e ventilazione debole. L’anticiclone africano sull’Italia continuerà quindi a garantire una situazione di marcata stabilità atmosferica.
Il clima quasi primaverile ha già favorito la comparsa delle prime fioriture. Resta però l’attenzione per eventuali gelate tardive nella seconda metà di marzo, eventualità che negli ultimi anni si è verificata con una certa frequenza, pur non essendo al momento indicata dalle proiezioni.
Un possibile cambiamento potrebbe affacciarsi intorno al 7 marzo al Sud, con un ciclone in risalita dalla Tunisia che potrebbe avvicinarsi alle coste italiane. Le attuali elaborazioni indicano però il rischio di un rapido assorbimento del vortice da parte del campo anticiclonico dominante.
Nel dettaglio
- Venerdì 27. Al Nord: pianure grigie per nebbie o nubi basse, sole e clima mite in montagna. Al Centro: tempo stabile con nubi sparse sulle coste tirreniche. Al Sud: condizioni soleggiate e caldo anomalo.
- Sabato 28. Al Nord: aumento delle nubi al Nord-Ovest, ancora nebbie sulle aree orientali. Al Centro: stabilità prevalente, nubi basse in Toscana. Al Sud: sole e temperature oltre i 20°C.
- Domenica 29. Al Nord: piogge locali tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia, schiarite altrove. Al Centro: nubi sparse ma tempo in prevalenza asciutto. Al Sud: condizioni stabili e clima mite.
- Tendenza: da martedì ritorno deciso dell’alta pressione anche al Nord, con prosecuzione della fase stabile e mite su tutta la Penisola.
LE ULTIME NOTIZIE
Colloqui tra Iran e Stati Uniti a Ginevra: accordo lontano
Sciopero dei treni 27-28 febbraio: da stasera stop di 24 ore
Scontri tra Pakistan-Afghanistan: Islamabad lancia raid su Kabul e Kandahar
Anticiclone africano sull’Italia: temperature fino a 22 gradi
Pedro Sánchez Denies Health Rumors Published by Libertad Digital
Proposta legge elettorale centrodestra depositata in Parlamento, possibili modelli di schede
Sospensione dell’area a caldo dell’ex Ilva dal 24 agosto 2026
Poison That Killed Aleksei Navalny Traced to SC Signal and GosNIIOKhT
Hillary Clinton Testifies in Congress as Epstein Investigation Intensifies
Nuove rivelazioni sul veleno che ha ucciso Aleksei Navalny: legami con SC Signal e GosNIIOKhT
(con fonte AdnKronos)
Di Tendenza/Trending
-
In Evidenza23 ore ago
Polonia: scoperti tunnel dal confine bielorusso, Varsavia accusa Mosca di guerra ibrida
-
International-News18 ore ago
Borge Brende Resigns WEF as the Clintons Testimony Advances in Jeffrey Epstein Case
-
International-News14 ore ago
Hillary Clinton Testifies in Congress as Epstein Investigation Intensifies
-
Sport16 ore ago
Il Gran Premio della Thailandia apre il Motomondiale 2026, orari e dove vederlo
You must be logged in to post a comment Login