Anticiclone africano sull’Italia: temperature fino a 22 gradi

Fine febbraio con clima primaverile in tutta la Penisola: anticiclone africano dominante, valori fino a 10°C oltre la media e solo deboli piogge al Nord-Ovest nel weekend

L’anticiclone africano sull’Italia sta determinando un’anomala fase di caldo a fine febbraio, con temperature che nella Capitale sfiorano i 22 gradi e condizioni miti persino in montagna. La struttura di alta pressione interessa gran parte della Penisola e spinge i valori termici fino a 10°C oltre la media del periodo, mentre in diverse aree d’Europa si registrano scarti ancora più marcati.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, il quadro atmosferico è dominato da un’alta pressione particolarmente estesa e persistente. L’anticiclone africano sull’Italia impedisce l’ingresso di perturbazioni organizzate e, dove non sono presenti nebbie o nubi basse, favorisce un soleggiamento diffuso con temperature nettamente superiori alla norma. Anomalie fino a +15°C si segnalano tra Germania e Polonia, mentre le condizioni di maltempo con piogge e nevicate restano confinate all’estremo Nord Europa, tra Islanda, Isole Britanniche e Norvegia.

Nel fine settimana prevarranno condizioni stabili e un clima tipicamente primaverile su quasi tutto il territorio nazionale. L’unica eccezione riguarderà il Nord-Ovest, dove tra domenica e lunedì sono attese piogge tra Piemonte e Liguria, in possibile estensione a Valle d’Aosta, Lombardia ed Emilia. Si tratterà comunque di fenomeni deboli, inseriti in un contesto ancora segnato dall’anticiclone africano sull’Italia.

Le precipitazioni previste al Nord-Ovest, pur modeste, potrebbero contribuire temporaneamente a ridurre le nebbie persistenti in Val Padana, con effetti positivi sulla qualità dell’aria. Tuttavia, già da martedì l’alta pressione è attesa in nuovo rafforzamento anche sulle regioni settentrionali, riportando condizioni di stabilità diffusa.

La fase sarà caratterizzata da tempo stabile su gran parte della Penisola, nubi basse lungo le coste del Centro-Nord, ritorno delle nebbie in pianura, sole e temperature anomale in montagna, mari generalmente calmi e ventilazione debole. L’anticiclone africano sull’Italia continuerà quindi a garantire una situazione di marcata stabilità atmosferica.

Il clima quasi primaverile ha già favorito la comparsa delle prime fioriture. Resta però l’attenzione per eventuali gelate tardive nella seconda metà di marzo, eventualità che negli ultimi anni si è verificata con una certa frequenza, pur non essendo al momento indicata dalle proiezioni.

Un possibile cambiamento potrebbe affacciarsi intorno al 7 marzo al Sud, con un ciclone in risalita dalla Tunisia che potrebbe avvicinarsi alle coste italiane. Le attuali elaborazioni indicano però il rischio di un rapido assorbimento del vortice da parte del campo anticiclonico dominante.

Nel dettaglio

  • Venerdì 27. Al Nord: pianure grigie per nebbie o nubi basse, sole e clima mite in montagna. Al Centro: tempo stabile con nubi sparse sulle coste tirreniche. Al Sud: condizioni soleggiate e caldo anomalo.
  • Sabato 28. Al Nord: aumento delle nubi al Nord-Ovest, ancora nebbie sulle aree orientali. Al Centro: stabilità prevalente, nubi basse in Toscana. Al Sud: sole e temperature oltre i 20°C.
  • Domenica 29. Al Nord: piogge locali tra Piemonte, Liguria e ovest Lombardia, schiarite altrove. Al Centro: nubi sparse ma tempo in prevalenza asciutto. Al Sud: condizioni stabili e clima mite.
  • Tendenza: da martedì ritorno deciso dell’alta pressione anche al Nord, con prosecuzione della fase stabile e mite su tutta la Penisola.

(con fonte AdnKronos)

