Crosetto al Senato sull’attacco Usa-Israele all’Iran: “Nessun Paese europeo informato”

Il ministro della Difesa riferisce in Aula sulla situazione nel Golfo Persico, spiega la permanenza a Dubai durante i raid e chiede maggiore flessibilità normativa per le missioni internazionali

Crosetto al Senato sull’attacco Usa-Israele all’Iran: il ministro della Difesa ha chiarito che nessun Paese europeo è stato preventivamente informato dei raid contro Teheran e altri obiettivi strategici. L’audizione si è svolta a Palazzo Madama nell’ambito dell’informativa sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico.

Il titolare della Difesa ha spiegato anche le circostanze della sua permanenza a Dubai durante l’avvio delle operazioni militari. “Il fatto che io fossi bloccato è stata una mia scelta”, ha affermato, precisando che avrebbe potuto lasciare immediatamente gli Emirati senza comunicarlo, ma ha deciso di restare alla luce di quanto stava accadendo. Dopo una notte di bombardamenti, ha accompagnato i figli a Mascate prima di rientrare in Italia. Ha riconosciuto che la decisione di trovarsi a Dubai, dove si era recato per un periodo di ferie con alcuni incontri istituzionali già programmati, può essere stata un errore, assumendosene la responsabilità.

Nel corso dell’intervento, Crosetto al Senato sull’attacco Usa-Israele all’Iran ha ribadito che l’assenza di informazioni preventive non ha riguardato solo l’Italia. “Nessun Paese europeo ha ricevuto alcuna informazione, se non quando gli aerei erano in volo”, ha dichiarato, aggiungendo di aver contattato personalmente i colleghi ministri della Difesa. Secondo quanto riferito, la priorità degli Stati Uniti e di Israele era colpire l’obiettivo principale con certezza operativa, e nessun Paese occidentale, orientale o arabo sarebbe stato avvisato prima dell’inizio delle operazioni.

Sul piano della sicurezza, il ministro ha assicurato che i rischi per il personale italiano nell’area sono stati mitigati nelle settimane precedenti. È stata ridotta la presenza del personale non indispensabile, aggiornate le procedure di sicurezza e rivisti i piani di emergenza ed evacuazione. Un lavoro svolto in coordinamento con la Farnesina, anche per la tutela dei connazionali civili presenti nella regione.

Crosetto al Senato sull’attacco Usa-Israele all’Iran ha inoltre posto l’accento sulla necessità di una riflessione normativa in materia di missioni internazionali. L’attuale quadro legislativo, ha osservato, autorizza le operazioni sulla base di scenari che possono mutare rapidamente e in modo imprevedibile. Le crisi contemporanee richiedono invece la possibilità di adeguare con tempestività la presenza militare, modulando forze e assetti in funzione delle esigenze operative e della sicurezza del personale, nel pieno rispetto del Parlamento.

Il ministro ha richiamato anche l’evoluzione delle minacce, soffermandosi sulla crescente centralità dei droni nei conflitti recenti. Le difese contro queste nuove armi, ha sottolineato, risultano più complesse rispetto a quelle tradizionali e l’Italia, come altri Paesi europei, sta recuperando terreno attraverso investimenti avviati negli ultimi due anni.

Quanto agli obiettivi dell’offensiva, Crosetto ha riferito che le operazioni di Stati Uniti e Israele sono state pianificate per colpire nodi chiave della struttura militare iraniana: centri di comando, sistemi di difesa aerea e infrastrutture legate ai programmi missilistici e ai droni, ritenuti una minaccia permanente e imminente da Washington e Tel Aviv. L’azione è stata presentata dalle autorità israeliane come preventiva.

Infine, il ministro ha richiamato l’attenzione sull’attacco a Cipro, evidenziandone il significato strategico. Anche se sull’isola è presente una base britannica, un’azione contro un Paese non direttamente coinvolto amplia il perimetro dei rischi. Da qui la necessità, ha spiegato, di rafforzare il coordinamento europeo per valutare la massa di difesa disponibile su più fronti e garantire la sicurezza nazionale.

