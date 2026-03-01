La sciatrice azzurra conquista la prova di Coppa del Mondo davanti a Emma Aicher e Kajsa Vickhoff Lie. Buoni piazzamenti anche per Pirovano e Brignone

Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, firmando una prestazione solida e precisa sulla pista andorrana. La campionessa bergamasca ha chiuso la gara con il tempo di 1’25″95, imponendosi con autorità sulle avversarie.

Alle sue spalle si è classificata la tedesca Emma Aicher, staccata di 24 centesimi, mentre il terzo posto è andato alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, a 31 centesimi dalla vincitrice.

Goggia ha trionfato nel SuperG di Soldeu al termine di una gara che ha visto anche buoni risultati per le altre azzurre. Laura Pirovano ha chiuso in quinta posizione con un ritardo di 0″77, mentre Federica Brignone si è piazzata ottava a 0″99. Più indietro Elena Curtoni, quindicesima a 2″15.

Tra le italiane in gara, Asja Zenere ha concluso al 24esimo posto. Caduta senza conseguenze invece per Roberta Melesi, che non ha riportato problemi fisici.

(con fonte AdnKronos)