Connect with us

Published

3 ore ago

on

La sciatrice azzurra conquista la prova di Coppa del Mondo davanti a Emma Aicher e Kajsa Vickhoff Lie. Buoni piazzamenti anche per Pirovano e Brignone

Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026, firmando una prestazione solida e precisa sulla pista andorrana. La campionessa bergamasca ha chiuso la gara con il tempo di 1’25″95, imponendosi con autorità sulle avversarie.

Alle sue spalle si è classificata la tedesca Emma Aicher, staccata di 24 centesimi, mentre il terzo posto è andato alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie, a 31 centesimi dalla vincitrice.

Goggia ha trionfato nel SuperG di Soldeu al termine di una gara che ha visto anche buoni risultati per le altre azzurre. Laura Pirovano ha chiuso in quinta posizione con un ritardo di 0″77, mentre Federica Brignone si è piazzata ottava a 0″99. Più indietro Elena Curtoni, quindicesima a 2″15.

Tra le italiane in gara, Asja Zenere ha concluso al 24esimo posto. Caduta senza conseguenze invece per Roberta Melesi, che non ha riportato problemi fisici.

LE ULTIME NOTIZIE

Studio rivela perché il cervello spinge a mangiare anche da sazi

1 Marzo 2026
Ricerca dell’University of East Anglia pubblicata su “Appetite”: gli stimoli visivi del cibo attivano i circuiti della ricompensa anche dopo...
Read More
Studio rivela perché il cervello spinge a mangiare anche da sazi

Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu

1 Marzo 2026
La sciatrice azzurra conquista la prova di Coppa del Mondo davanti a Emma Aicher e Kajsa Vickhoff Lie. Buoni piazzamenti...
Read More
Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu

Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Thailandia

1 Marzo 2026
Il pilota Aprilia domina a Buriram partendo dalla pole nella gara d’esordio del Mondiale MotoGp. Sul podio Acosta e Raul...
Read More
Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Thailandia

Nuovo test del sangue per l’Alzheimer che identifica biomarcatori strutturali

1 Marzo 2026
Studio finanziato dai National Institutes of Health pubblicato su “Nature Aging”: il pannello distingue tra Alzheimer, lieve deterioramento cognitivo e...
Read More
Nuovo test del sangue per l’Alzheimer che identifica biomarcatori strutturali

La tv di Stato iraniana conferma la morte di Ali Khamenei

1 Marzo 2026
L’annuncio ufficiale trasmesso all’alba dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele. Avviata la procedura per la successione alla Guida suprema,...
Read More
La tv di Stato iraniana conferma la morte di Ali Khamenei

Iran state TV confirms the death of Ali Khamenei

1 Marzo 2026
Official announcement aired at 5 a.m. local time; transition process for Supreme Leader succession begins as tensions escalate across the...
Read More
Iran state TV confirms the death of Ali Khamenei

Trump Suggests “Friendly Takeover” of Cuba as Talks with Havana Continue

28 Febbraio 2026
US president talks regime change approach framed around negotiation amid Cuba’s economic crisis and ongoing discussions led by Secretary of...
Read More
Trump Suggests “Friendly Takeover” of Cuba as Talks with Havana Continue

Trump launches massive campaign against Iran as diplomatic patience ends

28 Febbraio 2026
President orders a multi-day operation targeting Iran’s nuclear and missile capabilities after repeated refusals to negotiate President Donald Trump has...
Read More
Trump launches massive campaign against Iran as diplomatic patience ends

Trump says Iran “never really wanted an agreement” after joint US-Israel attack

28 Febbraio 2026
Hours after the operation with Israel, the US president claimed Tehran repeatedly pulled back from deals and warned of long-term...
Read More
Trump says Iran “never really wanted an agreement” after joint US-Israel attack

For Tehran, better war than a deal with the United States

28 Febbraio 2026
Israeli scholar Meir Litvak says Iran chose the risk of limited conflict over accepting US demands seen as a threat...
Read More
For Tehran, better war than a deal with the United States
Studio rivela perché il cervello spinge a mangiare anche da sazi Studio rivela perché il cervello spinge... 1 Marzo 2026
Sofia Goggia vince il SuperG di Soldeu Sofia Goggia vince il SuperG di... 1 Marzo 2026
Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Thailandia Marco Bezzecchi vince il Gran Premio... 1 Marzo 2026
Nuovo test del sangue per l’Alzheimer che identifica biomarcatori strutturali Nuovo test del sangue per l’Alzheimer... 1 Marzo 2026
La tv di Stato iraniana conferma la morte di Ali Khamenei La tv di Stato iraniana conferma... 1 Marzo 2026
Iran state TV confirms the death of Ali Khamenei Iran state TV confirms the death... 1 Marzo 2026
Trump Suggests “Friendly Takeover” of Cuba as Talks with Havana Continue Trump Suggests “Friendly Takeover” of Cuba... 28 Febbraio 2026
Trump launches massive campaign against Iran as diplomatic patience ends Trump launches massive campaign against Iran... 28 Febbraio 2026
Trump says Iran “never really wanted an agreement” after joint US-Israel attack Trump says Iran “never really wanted... 28 Febbraio 2026
For Tehran, better war than a deal with the United States For Tehran, better war than a... 28 Febbraio 2026

(con fonte AdnKronos)

Related Topics:
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Di Tendenza/Trending